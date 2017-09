Otto Warmbier n’avait été torturé en Corée du Nord

L’étudiant américain Otto Warmbier, décédé en juin 2017 une semaine après son rapatriement de Corée du Nord dans le coma, ne présentait pas de signes évidents de torture, a indiqué mercredi, une médecin légiste de l’Ohio.

Ces conclusions sont publiées au lendemain d’accusations de tortures lancées par le président Donald Trump et les parents d’Otto Warmbier contre Pyongyang. Le président américain a ainsi accusé la Corée du Nord d’avoir “torturé au-delà de l’imaginable”.

Le jeune homme de 22 ans, condamné à 15 ans de travaux forcés lors d’une visite touristique en Corée du Nord, a subi des “lésions au cerveau causées par le manque d’oxygène”, selon Lakshmi Sammarco, la médecin légiste, qui n’a pas pu déterminer l’origine de ces lésions.

Les parents d’Otto Warmbier ont accusé mardi Pyongyang d’avoir “torturé et intentionnellement blessé” leur fils, qui présentait selon eux des signes de torture, y compris des dents qui semblaient avoir été “réarrangées” et des mains et des pieds déformés.

“Ils ont kidnappé Otto, ils l’ont torturé (…) Ce sont des terroristes”, s’était exclamé Fred Warmbier, son père, sur la chaîne Fox News.

Condamné en 2016 par la justice nord-coréenne à 15 ans de travaux forcés pour le vol d’une affiche de propagande lors d’un voyage touristique, Otto Warmbier souffrait à son retour aux Etats-Unis, dans le coma, de graves lésions cérébrales qui…