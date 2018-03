Opération Epervier: voici où se cacherait Belinga Eboutou

Il a été annoncé pour les Etats Unis. L’ancien DCC de la présidence d’Etoudi aurait pris la fuite après son limogeage surprenant de Paul Biya après plus de 30 ans d’amitié, de loyauté, de dévouement. Son nom ressort dans de nombreuses affaires de meurtre prêtes et de camerounais et dans de nombreux crimes financiers.

Le fils autoproclamé de Paul Biya, Georges Gilbert Baongla a révélé que les portes de la prison centrale de Kondengui lui seront bientôt ouvertes. « Belinga Eboutou, l’homme de 78 ans est à la tête de nombreux réseaux mafieux, un chef de gang à Douala qui fait la pluie et le beau temps qui sera balayé ainsi que ses sbires »déclaré celui qui se prévaut de la primeur de l’information sur l’arrestation de Atanagana Kouna.

Quelques heures après ces révélations, Belinga Ebouton est annoncé à l’extérieur du pays. D’après l’ancien militaire, Patrice Nouma, celui qui a perdu tous ces privilèges comme le plus proche et amii fidèle du président camerounais s’est rendu « aux Etats Unis avec un visa d’un an. » Mais sous quel statut, « de nouveau fugitif d’Etoudi comme Atangana Kouna ou de malade qui a besoin d’une évacuation sanitaire », se questionne-t-il.

En ce qui concerne son état de santé, L’ancien DCC aurait une santé fragile et faisait des allées retours entre Yaoundé et New Yrok bien bien avant son limogeage. Et c’est de ce prétexte de santé fragile Ue Paul Biya aurait utilisé pour le liquider.

D’après la même source, L’ex DCC serait un habitué des visites officieuses à New -York, une ville américaine qui constitue la plateforme de ses activités.

Il aurait ses amis fidèles et ses hommes de main dans cette partie des Etats Unis qui seront à même de le protéger contre la rage de l’Epervier de Paul Biya qui a mis en prison une vingtaine de personnes y compris Atangana Kouna et son gang en quelques jours.

Le déluge du 2 mars poursuit des ravages dans l’entourage des sabotteurs du projet de société de Paul Biya sur la société, la Camerounaise Des Eaux (CDE).

Cette société de droit camerounais crée en décembre 2007 par un groupement d’entreprises marocaines (ONEE, Delta holding, NOVEC et Medz) en vue de gérer les services de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’eau potable en République du Cameroun.

Il a été révélé que de nombreuses personnalités du Cameroun ont exploité et soutiré de sommes importantes pour leurs intérêts personnels. Une des raisons qui a conduit Atangana Kouna à sa fuite au Nigeria et à son arrestation.