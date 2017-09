Novartis Access et le gouvernement du Cameroun signent un accord-cadre pour combattre les maladies chroniques

Nous sommes heureux d’annoncer que Novartis (NYSE:NVS) (SIX:NOVN) (www.Novartis.com) et le Ministère de la Santé Publique du Cameroun ont signé un accord-cadre pour la mise en place du programme Novartis Access au Cameroun (http://SocialBusiness.Novartis.com). L’accord de collaboration comprend également des activités de renforcement des capacités avec les services de santé de la Convention baptiste du Cameroun (CBCHS, selon le sigle anglais) pour éduquer et sensibiliser la communauté. Dans un premier temps, les médicaments de Novartis Access seront disponibles dans les hôpitaux et les cliniques des CBCHS. L’objectif est que le programme s’étende à d’autres organisations confessionnelles et sur l’ensemble du territoire.

Le programme Novartis Access fournit une gamme de médicaments de haute qualité contre les quatre maladies non transmissibles (MNT) les plus fréquentes, soit les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires et le cancer du sein. Ces médicaments sont parmi les plus fréquemment prescrits dans le monde pour ces maladies.

« Le Cameroun est de plus en plus affecté par le fardeau des maladies non transmissibles », a déclaré André Mama Fouda, Ministre de la Santé publique de la République du Cameroun. « Le gouvernement a mis en place des programmes de prévention et de contrôle de ces maladies. L’accès à des médicaments de haute qualité à coût réduit est un élément essentiel de notre succès. La collaboration avec Novartis fait partie de la solution. »

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ces maladies dites chroniques sont à l’origine de 31 % (1) de tous les décès enregistrés chaque année au Cameroun, et un sondage mené par les CBCHS montre que le nombre de visites effectuées dans leurs centres de santé en relation avec des maladies non transmissibles a augmenté de plus de 40 % entre 2011 et 2015 (2).

« Nous sommes heureux d’aider les patients camerounais à mieux gérer leurs maladies chroniques », a déclaré le Dr Harald Nusser, directeur de Novartis Social Business. « Nous pensons que de nouvelles approches telles que Novartis Access, qui permettent aux gouvernements, au secteur privé et au secteur social de s’associer, sont nécessaires pour augmenter l’accès aux médicaments et aux soins de santé ».

Au-delà des médicaments, la collaboration inclura des activités destinées au renforcement des systèmes de santé au Cameroun. Ces activités comprennent, entre autres, la formation des professionnels de santé sur le dépistage, le diagnostic et le traitement des MNT, des activités d’éducation et de sensibilisation communautaires ainsi que le contrôle qualité.

« Ce mois-ci, les CBCHS et Novartis ont lancé la campagne « Know your Numbers » (Connaissez votre état de santé) pour encourager les personnes à connaître leurs paramètres vitaux par le moyen d’activités de sensibilisation communautaire et de dépistage », a déclaré le Pr Tih Pius Muffih, Directeur des CBCHS. « Des activités comme cette campagne sont nécessaires pour garantir une lutte efficace contre les maladies non transmissibles, grâce au renforcement des systèmes de santé et à des médicaments de haute qualité. »

La campagne se déroulera dans sept districts sanitaires dans cinq régions différentes. Elle devrait atteindre environ 1 million de personnes par le moyen d’activités d’éducation et de contrôles de santé en matière de maladies non transmissibles.

Le Cameroun devient le sixième pays (après le Kenya, l’Éthiopie, le Rwanda, le Pakistan et l’Ouganda) à lancer Novartis Access. Les premiers traitements sont déjà disponibles pour les patients du Cameroun occidental.

Références

(1) WHO: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/128038/1/9789241507509_eng.pdf.

(2) Non-communicable disease trends and access to care in 7 facilities of the Cameroon Baptist Convention Health Services: a situational analysis. Clinical Research and Education Consultancy, Yaoundé 20163.

À propos de Novartis Access

Novartis Access (http://SocialBusiness.Novartis.com) comprend 15 médicaments génériques et brevetés pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires et le cancer du sein. Les médicaments sont proposés aux gouvernements, aux ONG et à d’autres prestataires de soins du secteur public dans les pays à revenu faible et très faible, pour 1 USD par traitement, par mois*. Les médicaments ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence médicale : ils appartiennent à une classe comprise dans la liste modèle des médicaments essentiels de l’OMS, ou figurent parmi les médicaments les plus fréquemment prescrits pour les maladies non transmissibles. Novartis Access a été lancé en 2015, notre objectif étant d’atteindre 30 pays au cours des prochaines années en fonction de la demande des gouvernements et des parties prenantes. Novartis Access s’inscrit dans le cadre des efforts de notre société pour améliorer l’accès aux soins pour les patients à tous les niveaux de revenu. Il est intégré dans Novartis Social Business, une unité qui comprend la Novartis Malaria Initiative et les programmes Novartis Healthy Family. Cette unité est gérée opérationnellement par Sandoz, la division des médicaments génériques et biosimilaires de Novartis. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet http://socialbusiness.novartis.com.

* Le prix de 1 USD ne comprend pas les frais de transport, d’assurance et les taxes éventuelles.

À propos de Novartis

Novartis (www.Novartis.com) propose des solutions de santé innovantes destinées aux besoins changeants des patients et des populations. Basé à Bâle, en Suisse, Novartis offre un portefeuille diversifié qui satisfait ces exigences le mieux possible : médicaments innovants, produits pharmaceutiques génériques et biosimilaires économiques, et soins ophtalmologiques. Novartis détient des positions de leader mondialement dans chacun de ces secteurs. En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires net d’USD 48,5 milliards, alors que ses dépenses en recherche et développement se sont élevées à environ USD 9 milliards. Les sociétés du Groupe Novartis emploient quelque 119 000 collaborateurs équivalents plein temps. Les produits de Novartis sont vendus dans environ 155 pays à travers le monde. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet http://www.Novartis.com

