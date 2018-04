Nordahl Lelandais avait un lien avec Eric Foray, disparu dans la Drôme

Un lien a été établi entre le meurtrier présumé et Eric Foray, un homme disparu dans la Drôme.

Nordahl Lelandais a-t-il croisé la route d’Eric Foray, disparu subitement dans la Drôme le 16 septembre 2016 ? C’est la question à laquelle tentent de répondre les enquêteurs qui ont fait une découverte majeure jeudi 12 avril. Comme le révèle France 3, les policiers ont découvert le nom d’un membre de la famille d’Eric Foray dans un carnet d’adresses appartenant à Nordahl Lelandais.

Ce lien, ténu, pourrait toutefois livrer la clé de l’énigme de la disparition de cet homme de 48 ans. Le compagnon d’Eric Foray, qui n’a jamais perdu espoir, s’est confié à nos confrères de RTL :

“À la fois ça me donne un espoir, à la fois ça ne me rassure pas parce que si c’est vraiment Lelandais, hélas, j’ai peur. Mais je ne veux pas croire qu’Éric ne soit plus de ce monde et je garde toujours espoir. Pour moi il est vivant”.

Disparu alors qu’il faisait ses courses

Eric Foray, 48 ans, s’est volatilisé à Chatuzange-le-Goubet, dans la Drôme, alors qu’il faisait ses courses. Son compagnon qui l’attendait à leur domicile avait donné l’alerte. Eric Foray avait été aperçu pour la dernière fois dans une boulangerie à 12h15, avant de disparaître des radars. Son véhicule n’a jamais été retrouvé non plus.

Nordahl Lelandais est mis en examen pour les meurtres de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer. Il a avoué les avoir tués, invoquant dans les deux cas des accidents.