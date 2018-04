Nigéria : deux policiers tués dans une attaque à main armée

Des hommes armés ont tué au moins deux policiers et un civil lors d’une attaque d’un poste de police de l’État de Kogi, au centre du Nigéria.

Les hommes armés – qui seraient venus au nombre de cinq – sont arrivés à moto vers le poste de police vers 2 heures du matin mardi et ont commencé à tirer sporadiquement.

Les médias indiquent que les hommes étaient armés de fusils AK-47 et avaient tiré en l’air pour disperser la foule avant d’entrer dans le poste de police. Ils vont alors tuer deux policiers en service et un suspect qui était dans une cellule.

On ne sait pas pourquoi ils ont attaqué le poste de police, mais ils auraient emporté au moins un fusil de police, puis saccagé la station pour chercher plus d’armes à feu et de munitions.

Le porte-parole de la police de l’Etat de Kogi, Willy Aya, a déclaré à la BBC avoir ouvert une enquête sur l’attaque.

Il ne pouvait pas dire si les assaillants n’étaient que des bandits armés ou des membres de n’importe quel groupe islamiste.

Des militants présumés de Boko Haram ont déjà attaqué des parties de l’Etat de Kogi – principalement dans la ville d’Okene et la capitale, Lokoja.