NBA: pour Fournier (Orlando), son équipe est "une franchise à deux visages"

L’international français d’Orlando Evan Fournier a présenté jeudi son équipe comme “une franchise à deux visages” après son étonnant début de saison suivi d’une longue série de neuf défaites de suite qui a pris fin mercredi.

“En ce début de saison, on est clairement une équipe à deux visages, on est capable de faire des matches très solides mais aussi de faire des matches complétement ratées, sans énergie”, a expliqué Fournier lors d’une conférence de presse téléphonique au lendemain de la victoire du Magic contre Oklahoma City (121-108).

“Cela fait du bien, on avait vraiment besoin de cette victoire, cela n’efface pas non plus tout ce qu’il s’est passé avant, il faut qu’on continue”, a-t-il espéré.

Le Magic avait pourtant bien débuté la saison avec des victoires de prestige à Cleveland (114-93) et contre San Antonio (114-87) ou La Nouvelle-Orléans (115-99) pour virer en tête de la conférence Est fin octobre.

Mais la franchise floridienne s’est ensuite effondrée avec ses neuf défaites de suite et occupe désormais la 11e place (9 v-13 d).

“On n’a pas réussi à continuer sur cette lancée, on s’est un peu écroulé (…) L’ambiance dans le vestiaire forcément quand on perd plusieurs matches comme ça n’est pas à la joie, mais ce n’était pas non plus la fin du monde, c’est une longue saison, il reste encore beaucoup de matches, on est tous conscients qu’on peut faire mieux”, a insisté l’arrière.

Fournier qui évolue en NBA depuis 2012, se refuse à fixer des objectifs pour son équipe qui n’a plus disputé les play-offs depuis 2012, ou au niveau personnel.

“On a été très déçu la saison dernière de notre saison alors qu’on avait des gros objectifs, cette année, on est vraiment un groupe qui se concentre sur le match prochain et qui va tout donner, j’espère, et on +vivra+ avec le résultat”, a-t-il balayé.

Deuxième marqueur de son équipe avec 17,7 points par match, Fournier, 25 ans, croit disposer encore d’une belle marge de progression: “Je veux m’améliorer dans tous les secteurs du jeu (…) Je veux être plus efficace”, a-t-il conclu.

