Nathalie Koah pose nue sur une affiche publiciataire

Nathalie Koah est la marraine de la deuxième édition de l’Art Action qui aura lieu du 02 au 06 avril prochain à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. De ce fait, ses photos ont été utilisées sur les affiches publicitaires annonçant l’événement.

Sur une des ces affiches, Nathalie apparaît avec les seins presque nus dans une tenue très légère au niveau de la poitrine. Plus haut sur la même affiche, on apprend que l’événement est placé sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture.

Une information démentie par le ministère en charge de la culture.

“Les réseaux sociaux et autres plateformes numériques servent de véhicule à un support visuel de l’événement dénommé “Art’Action Make up” 2018. Ledit visuel indique que cette manifestation est placée sous le haut patronage du Ministère des Arts et de la Culture. Je tiens à faire connaître pour la bonne et juste information de l’opinion publique qu’il n’en est rien“, a réagi le Le Chef de la cellule de communication, Clavère NKen dans un communiqué de presse.

“En outre, le patronage ou le parrainage d’événements par le MINAC est matérialisé par la délivrance d’un accord de patronage et ou de parrainage dûment signé par le Ministre, sur la base d’un dossier pertinemment examiné”, at-il ajouté avant de conclure: “en ce qui concerne “Art’Action Make up” 2018, les organisateurs n’en dispose pas et par conséquent ne peuvent bénéficier de l’onction du Ministère des Arts et de la Culture. De ce fait, le MINAC décline sa responsabilité quant aux préjudices que cela pourrait causer aux uns et aux autres.”

Nathalie Koah pour sa part a réagit un cette mise au point du Ministère.

“Utiliser pour illustrer vos propos une affiche sur laquelle mon image est inscrite parmi les nombreuses affiches faites par les promoteurs de l’événement me semble excessif. Permettez-moi en toute humilité de vous expliquer pourquoi“, a réagi Nathalie Koah.

“J’ai suffisamment traîné dans les couloirs de la justice pour savoir que publier un document/une affiche avec des mentions, sans une autorisation préalable est passible de poursuite judiciaire, c’est pourquoi avant d’accepter l’invitation à être marraine de cet événement puis de publier leurs affiches sur mes différentes pages, j’ai demandé à rentrer en possession de toutes les autorisations juridiques y compris celle de l’accord de patronage et de partenariat du Ministère“, a-t-elle ajouté, réaffirmant son soutien à l’organisation de l’événement.

Art’Action Make Up se déroulera sous le thème « Beauty And Unité ». L’ Art’Action Make Up Competition Acte 2 est un concours national de maquillage qui réunira plusieurs secteur pendant l’événement Mode et cosmétiques.