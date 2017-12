Nantes: Ranieri voulait voir les arbitres, avec un blessé…

Claudio Ranieri, coach de Nantes, a voulu rencontrer les arbitres pour faire constater la blessure d’un de ses joueurs, Valentin Rongier, à la mi-temps du match de championnat à Saint-Etienne, a montré beIN Sports dimanche.

Les images sont inhabituelles: on y voit Ranieri, le joueur pieds nus, avec plaies apparentes, et leur président Waldemar Kita, attendre, en vain, que les arbitres ouvrent la porte de leur vestiaire.

“Ils ont arbitré à l’anglaise !”, s’énerve Ranieri, ex-coach de Chelsea et Leicester, devant Dominique Rocheteau, dans l’encadrement des Verts, venu voir ce qui se passait, selon des images de beIN Sports.

“On veut une explication, si on donne un coup franc ou si on attend qu’un joueur ait une jambe cassée, le jeu ne s’est pas arrêté (alors que Rongier a été touché). On protège le joueur”, a expliqué M. Kita au micro de beIN Sports.

L’attitude de M. Kita n’a pas plu du tout à Roland Romeyer, dirigeant de Saint-Etienne, qui lui lance “faut être fair-play, ou alors faut jouer aux cartes”, selon d’autres images captées sur beIN Sports.

Rongier a été touché dans un choc involontaire par Cheik Mbengue, mais le joueur nantais continue dans un premier temps l’action, selon les plans du diffuseur TV.

Les Nantais en ont ensuite voulu à l’arbitre pour autre chose: un but valable leur a été refusé pour un hors jeu inexistant en début de seconde période, toujours selon les images de beIN Sports. Mais Nantes a finalement arraché le nul (1-1).

Source: AFP