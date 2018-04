Nairobi accueille la réunion stratégique régionale de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique)

La réunion stratégique régionale de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique) (www.UCLGa.org) pour la région Afrique de l’est aura lieu à l’Hôtel Intercontinental à Nairobi, au Kenya, les 9 et 10 avril 2018.

La réunion est organisée par CGLU Afrique, l’organisation panafricaine et la voix unie assurant la représentation des gouvernements locaux sur le continent en collaboration avec le Conseil des Gouverneurs (COG) du Kenya.

La capitale du Kenya donnera le coup d’envoi à une série de réunions stratégiques de CGLU Afrique qui auront lieu à travers les cinq régions d’Afrique (Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique australe). En tant que la voix des collectivités locales du continent, CGLU Afrique vise à :

1. Etablir un bilan de l’état de la décentralisation dans les différentes régions et répondre aux priorités de l’agenda de la décentralisation dans les régions

2. Délibérer sur les actions prioritaires nécessaires pour aider les collectivités locales à devenir des partenaires fiables pour les gouvernements nationaux ; les communautés économiques régionales ; et les autres partenaires au développement et parties prenantes.

Les réunions aborderont des questions spécifiques, telles que :

• Informer les membres de CGLU Afrique en ce qui concerne les derniers développements survenus dans la région en matière d’agendas mondiaux et africains et d’implication des gouvernements locaux dans leur mise en œuvre, en particulier l’Agenda 2063 de l'Union africaine, le Nouvel Agenda Urbain, les Objectifs de développement durable (ODD), l’Agenda du Climat, et le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe;

• L’état d’avancement en matière de signature et de ratification de la Charte africaine sur les valeurs et les principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local dans les différents pays d'Afrique de l'Est ;

• La participation des membres de CGLU Afrique de la région Afrique de l'Est à la préparation et la mise en œuvre du Sommet Africités 2018, l'événement phare de CGLU Afrique, qui aura lieu du 20 au 24 novembre 2018 à Marrakech (Royaume du Maroc), autour du thème: « La transition vers des villes et des territoires durables: le rôle des collectivités territoriales d’Afrique. »

• La préparation et la participation des membres de la Région Afrique de l'Est à l'Assemblée générale élective de CGLU Afrique qui se tiendra le 23 novembre dans le cadre du Sommet Africités.

L'ouverture officielle de la réunion sera présidée par M. Festus Mwangi Kiunjuri, Secrétaire du Gouvernement, Ministère de la Déconcentration et de la Planification, représentant du Ministre, en présence de :

• Son Excellence, le Gouverneur Josephat Nanok Koli – Président du Conseil des Gouverneurs ;

• M. David Andre, Maire de Victoria Seychelles, Vice-président de CGLU Afrique, Région de l'Afrique de l'Est

• M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique.

La réunion verra la présence des présidents des associations nationales de gouvernements locaux, des dirigeants du Réseau de Femmes Elues Locales (REFELA) et des secrétaires permanents des associations nationales de gouvernements locaux. Parmi les autres participants à la réunion figureront des experts en matière de décentralisation, d’urbanisation et de changement climatique.

Les médias nationaux et internationaux basés au Kenya sont invités à couvrir la cérémonie d’ouverture ce lundi 09 avril 2018 à 09h00 à l’InterContinental Hotel, Nairobi et le point de presse de clôture qui aura lieu le Mardi 10 avril au même endroit à 17h00.

Les prochaines réunions stratégiques régionales de CGLU Afrique auront lieu respectivement à Libreville (Gabon), les 16-17 avril 2018, pour la Région Afrique centrale; à Walvis Bay (Namibie) du 7 au 8 mai 2018, pour la Région de l'Afrique australe; à Accra (Ghana) les 28 et 29 mai 2018, pour la Région de l'Afrique de l'Ouest; et à Rabat (Maroc) du 18 au 19 juin 2018, pour la Région Afrique du Nord.

Pour davantage d'informations, veuillez contacter :

Gaëlle Yomi : Tel: + 212 610 56 71 45

Email: GYomi@UCLGa.org

Source: APO