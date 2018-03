MyChicAfrica, la campagne digitale signée AccorHotels et Air France pour explorer l’Afrique, fait escale à Dakar

Lancée en avril dernier par AccorHotels (www.AccorHotels.group) et Air France (www.AirFrance.com), la campagne digitale #MyChicAfrica propose aux influenceurs africains de devenir ambassadeurs de leur continent, tant au niveau local qu’international, pour montrer une Afrique audacieuse et trendy.

Le principe est simple : un influenceur africain invite, dans sa ville de résidence, un autre influenceur de la diaspora à vivre une expérience du voyage sur-mesure et ainsi, découvrir l’Afrique de la manière la plus inédite qui soit.

Retour sur #MyChicAbidjan

C’est avec la très célèbre designer ivoirienne, Loza Maleombho (www.Instagram.com/lozamaleombho), que l’aventure a débuté, en avril dernier, à Abidjan. Loza a reçu dans sa ville de résidence, le comédien Dycosh (www.Instagram.com/dycosh) et lui a fait découvrir les nombreux atouts et richesses qu’offre la Côte d’Ivoire. Gastronomie, nature et art contemporain ont rythmé les journées des deux influenceurs, qui ont partagé leurs aspects préférés de la vie ivoirienne sur le compte Instagram de MyChicAfrica.

Le hashtag #MyChicAbidjan a généré de nombreuses interactions

10.000.000 de personnes touchées sur Facebook – Plus de 300.000 réactions des internautes.

1.500.000 de personnes touchées sur Instagram – Plus de 100.000 réactions des internautes

Cap sur #MyChicDakar

C’est maintenant au tour du célèbre chanteur sénégalais, Faada Freddy d’offrir à Scheena Donia, une influenceuse de la diaspora gabonaise, un séjour inoubliable de 48 heures à Dakar pour lui faire découvrir l’effervescence de sa ville natale :

Visite au musée Léopold Sédar Senghor pour se plonger dans l’intimité du poète-président

Excursion vers les îles de la Madeleine et au phare des Mamelles qui offre une très belle vue panoramique sur l’ensemble de la presqu’île

Cours au Dance HALL, premier Centre de danses urbaines de Dakar

Rencontre des start up made in Sénégal et dégustation du Ataya- rituel du thé sénégalais- au bureau d’Air France

Séance d’enregistrement dans le studio de Faada Freddy où l’on découvre un talent cachée de la bloggeuse

Dégustation du tchep djen – art culinaire sénégalais connu mondialement – au Pullman Dakar Teranga, avec vue sur l’océan Atlantique et l’île de Gorée

C’est le photographe Cheikh Aliou Abitalib Diassé, surnommé Aldi, qui est derrière l’objectif pour MyChicAfrica à Dakar. Très présent sur les réseaux sociaux, tout particulièrement sur Instagram, Cheikh Aliou Abitalib Diassé, fait partie des jeunes artistes en vogue au Sénégal.

Création de la plateforme MyChicAfrica

La première édition de MyChicAfrica a rencontré un tel engouement que AccorHotels Afrique est en cours de développement de la plateforme de brand content MyChicAfrica dont l’objectif est de faire découvrir une Afrique branchée et dynamique via ses destinations phares.

« Les artistes, les influenceurs avec qui nous avons réalisé cette campagne, nos équipes dans les hôtels, nous sommes tous animés par la même envie de changer la vision que la majorité a du continent, de montrer une Afrique moderne, jeune, dans l’air du temps… C’est ainsi qu’est née la plateforme MyChicAfrica. Nous pensons ainsi séduire les touristes internationaux à travers la promotion d’une Afrique multiple, à travers son art, sa mode, sa culture, sa gastronomie...» explique Souleymane Khol, VP Sales Marketing Distribution & Revenue Management for Africa & Indian Ocean.

La plateforme MyChicAfrica sera lancée au court du second trimestre 2018.

Rendez-vous sur la page Instagram de MyChicAfrica :

www.Instagram.com/mychicafrica

www.Instagram.com/FaadaFreddy

www.Instagram.com/scheenadonia

La campagne #MyChicAfrica se poursuivra au Printemps 2018 à Casablanca – Maroc.

A propos de #MyChicAfrica

AccorHotels, leader mondial dans le domaine du voyage et du lifestyle, a lancée en partenariat avec le leader du transport aérien Air France, la campagne social media exclusive #MyChicAfrica. Cette campagne vise à promouvoir une Afrique trendy et audacieuse, loin des sentiers battus.

avril 2017 #MyChicAbidjan

janvier 2018 #MyChicDakar

avril 2018 #MyChicCasablanca

