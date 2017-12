Mondial-2018: tirage aisé pour la France

La France a hérité d’un tirage aisé avec l’Australie, le Pérou et le Danemark dans le groupe C du Mondial-2018 (14 juin-15 juillet), selon le tirage au sort effectué vendredi au Kremlin à Moscou.

L’Allemagne, tenante du titre, aura également un groupe (le F) à sa portée avec le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. Dans le groupe B, il y aura un choc Portugal-Espagne (les autres équipes sont le Maroc et l’Iran). Le match d’ouverture de la Coupe du monde sera Russie-Arabie Saoudite.

ybl-pgr/cto

L’équipe de France débutera sa Coupe du monde 2018 en Russie contre l’Australie à Kazan le samedi 16 juin à 12h00 francaises, et aura pour autres adversaires le Pérou et le Danemark dans le groupe C.

Le de l’équipe de France au Mondial-2018:

. Samedi 16 juin, à Kazan

(13h00 locales, 12h00 françaises) France – Australie

. Jeudi 21 juin, à Ekaterinbourg

(17h00 locales, 14h00 françaises) France – Pérou

. Mardi 26 juin, à Moscou (stade Loujniki)

(17h00 locales, 16h00 françaises) France – Danemark

Source: AFP