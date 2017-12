MLS: finale Seattle-Toronto, épisode 2

Un an après leur affrontement pour le titre MLS, Seattle et Toronto vont se retrouver pour la deuxième année consécutive en finale du Championnat nord-américain de football (MLS) le 9 décembre.

Pour se qualifier, le champion en titre Seattle n’a laissé aucune chance à Houston: vainqueurs du match aller de la finale de conférence Ouest au Texas (2-0), les Sounders ont écrasé leurs adversaires 3 à 0 jeudi à domicile.

Ils ont ouvert la marque dès la 22e minute après une superbe combinaison dans la surface de réparation de Houston, conclue par Victor Rodriguez.

L’international américain Clint Dempsey a doublé la marqué peu avant l’heure de jeu (57) en reprenant à la limite du hors-jeu un centre de Joevin Jones, parti en contre.

Complètement dépassé, Houston a bu la tasse et s’est retrouvé réduit à dix après l’exclusion de Tomas Martinez (66) pour un geste d’humeur.

Will Bruin, auteur de la passe décisive pour le premier but, a à son tour enfoncé son ancienne équipe avec un troisième but au terme d’un contre (73).

La veille, Toronto était venu à bout de Columbus 1 à 0 grâce à un but de l’international américain Jozy Altidore.

La franchise canadienne, meilleure équipe de la saison régulière avec un bilan record de 69 points, tient l’occasion de laver l’affront de la finale 2016.

L’an dernier, elle avait en effet dominé les débats devant son public mais s’était heurté pendant le temps réglementaire et la prolongation au gardien de but de Seattle Stefan Frei, décisif ensuite dans la séance de tirs au but (0-0 a.p., 5 tab à 4).

“Disputer une deuxième finale de suite est incroyable, c’est quelque chose d’unique, on a poursuivi sur notre lancée de la saison dernière avec un groupe très performant et travailleur”, a expliqué Frei.

Si Toronto peut devenir la première franchise canadienne à remporter le titre MLS, Seattle peut rejoindre le Los Angeles Galaxy, dernière équipe à avoir conservé le trophée de champion (2011, 2012).

jr/ig

Résultat de la finale de conférence Ouest du Championnat nord-américain de football (MLS) après le match retour disputé jeudi:

A Seattle,

Seattle bat Houston 3 à 0

Buts:

Seattle: Rodriguez (22), Dempsey (57), Bruin (73)

(Seattle qualifié, 0-2 à l’aller).

. Conférence Est

Joué mercredi:

Toronto bat Columbus 1 à 0

But: Altidore (60)

(Toronto qualifié, 0-0 à l’aller).

NB: la finale aura lieu le 9 décembre sur le terrain de Toronto.

Source: AFP