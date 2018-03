Mississippi : un gamin, 9 ans, tue sa sœur au cours d’une partie de jeu vidéo

Une jeune fille de 13 ans du Mississippi est décédée après avoir été tuée par son frère de neuf ans au cours d’une partie de jeu vidéo, a rapporté la police locale.

Selon elle, las d’attendre que sa sœur lui passe les manettes à son tour de jeu, le garçon s’est saisi une arme pour abattre celle-ci.

Il aurait tiré sur elle par derrière, et la balle est entrée dans son cerveau.

Un shérif local a annoncé dimanche que l’adolescente était morte de ses blessures dans un hôpital de Memphis. On ne sait pas où le garçon pris le pistolet.

On ne sait pas non plus quelles seront les conséquences pour le garçon de neuf ans.

“Il n’a que neuf ans”, a confié au Clarion Ledger le shérif du comté de Monroe, Cecil Cantrell.

“Je suppose qu’il a vu ça sur des jeux vidéo ou à la télévision, je ne sais pas s’il savait exactement ce que ça ferait, je ne peux pas répondre à ça, je sais que c’est une tragédie.”

Au moment de l’incident, la mère nourrissait les autres enfants dans l’autre pièce de la maison.

La police enquête toujours sur les circonstances de la fusillade, y compris comment l’arme – une arme de poing de calibre .25 – a été accessible.

“C’est tout nouveau pour nous, nous n’avons jamais eu affaire à un gamin tirant sur un gamin à l’âge de neuf ans“, a déclaré le shérif Cantrell à la presse locale.