Michel Combes, ancien d'Altice passe chez l'américain Sprint

Le Français Michel Combes passe chez l’opérateur téléphonique américain Sprint moins de deux mois après son départ surprise de la tête d’Altice, l’empire des médias et télécoms du magnat français Patrick Drahi, a annoncé jeudi Sprint.

M. Combes, 55 ans, va devenir directeur financier de Sprint à compter du 6 janvier et sera également nommé au conseil d’administration à une date ultérieure, précise dans un communiqué le quatrième opérateur téléphonique américain dont l’actionnaire principal est le milliardaire japonais Masayoshi Son.

Outre le titre de directeur financier, Michel Combes sera également président de Sprint, ce qui traditionnellement aux Etats-Unis équivaut au “numéro 2” de l’entreprise et place le titulaire du titre en bonne place pour succéder au PDG. Il va être basé à Kansas City (centre).

Dans ses nouvelles fonctions, le dirigeant français “sera responsable de la conduite des opérations financières, de la stratégie et de la transformation continue des coûts”, explique Sprint. Il épaulera également le PDG Marcelo Claure, 47 ans, en poste depuis août 2014.

“C’est un défi excitant et une opportunité unique pour aider à diriger une entreprise distinguée en plein redressement historique”, a confié Michel Combes, cité dans le communiqué.

Arrivé chez Altice en août 2015, il a quitté en novembre ses fonctions après l’annonce de résultats trimestriels décevants qui ont déclenché la panique chez les investisseurs. Le titre avait perdu plus d’un tiers de sa valeur boursière en une semaine.

Pour arrêter la dégringolade et apaiser les craintes des investisseurs, Patrick Drahi avait repris lui-même les rênes de son groupe et affiché son intention de stabiliser à court terme les résultats en France, premier marché du groupe.

Altice est organisé autour de deux principaux marchés: la France, avec SFR, présent dans les télécoms et les médias (BFM TV, Libération, etc.), et les Etats-Unis, où Patrick Drahi a racheté les câblo-opérateurs américains Suddenlink et Cablevision.

Michel Combes devient ainsi un des dirigeants influents d’un groupe (Sprint), qui cherche depuis plusieurs mois à grandir en taille dans un secteur des télécoms en pleine transformation aux Etats-Unis, alors qu’Altice a pour sa part fait des Etats-Unis son relais de croissance et cherchait il y a encore peu à y effectuer de nouvelles acquisitions.

