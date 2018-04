Merck Foundation annonce l'appel à candidatures pour les prix « Merck Hypertension and Diabetes Awards 2018 »

Merck Foundation (www.Merck-Foundation.com), la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne (www.Merck.com), annonce l'appel à candidatures pour les prix « Merck Diabetes and Hypertension Awards 2018 », dans les Universités Africaines et Asiatiques à travers son programme de renforcement des capacités « Merck Capacity Advancement Program », dans le but de créer une plate-forme pour les experts du diabète et de l'hypertension à travers le monde.

Le Dr Rasha Kelej, PDG de la Fondation Merck, a déclaré : « Je suis très fier de voir que notre nouvelle plate-forme d'experts en Diabète et en Hypertension a pris de l'ampleur en un an. Cela nous encourage à poursuivre et à étendre les prix « Merck Diabetes and Hypertension Awards 2018 » aux universités de plusieurs pays d'Afrique et d'Asie comme le Sénégal, le Cameroun, le Gabon, la Guinée, le Niger, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam afin de rejoindre notre mission visant à améliorer l’accès à des soins de qualité pour le diabète et l'hypertension dans les deux continents »

Elle a ajouté, « Tous les lauréats des prix en diabète et l’hypertension de Merck ont rejoint les Anciens de la Fondation Merck avec nos chercheurs et boursiers en Oncologie et en Fertilité de différents pays pour échanger leurs expériences, leurs connaissances et se mettre en réseau, c'est une initiative très importante pour nous.

Je supervise personnellement cette plate-forme pour assurer le succès de son interaction et sa durabilité »

Les prix « Merck Diabetes and Hypertension Awards 2018 » seront déployées dans de nombreuses Universités Africaines et Asiatiques dans plus de 30 pays, dans le cadre de l'engagement de la Fondation Merck à renforcer les capacités de soins du diabète et de l'hypertension et à améliorer l'accès aux soins de santé durables et de qualité dans les pays en voie de développement.

Le thème de « Merck Diabetes Award 2018 » est « Chaque jour est une Journée du Diabète » et le thème pour « Merck Hypertension Award 2018 » est « Ce dont un Cœur Sain a Besoin ». Tous les étudiants de dernière année en Médecine et les étudiants du cycle Master sont invités à postuler pour le prix. Les participants doivent soumettre un document conceptuel d'une page sur :

Comment améliorer la sensibilisation sur le dépistage précoce du diabète, et le contrôle et la prévention de l'hypertension dans votre pays.

Comment encourager votre société, la communauté scientifique, les autorités locales, les médias et les parties prenantes concernées à penser et agir sur le diabète chaque jour, et également à penser et agir sur l'hypertension chaque jour.

Le comité scientifique examinera les candidatures et les lauréats des prix « Merck Diabetes and Hypertension Awards » recevront une formation en ligne d'un an et un diplôme en ligne dans la prise en charge du diabète et en médecine cardiovasculaire préventive de l'Université de South Wales, Royaume-Uni. La date limite pour la soumission est le 31 juillet 2018.

Pour les pays francophones, les lauréats recevront en ligne un cours de base de trois mois sur le diabète en français et accrédité par le Royal College of General Practioners, Royaume-Uni.

Les étudiants intéressés peuvent soumettre les documents de concept à :

