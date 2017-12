Marathon des Sables: ine Française remporte la 1re édition sud-américaine

La Française Nathalie Mauclair a remporté la 32e édition du Marathon des Sables, la 1re disputée en Amérique du Sud, dans le désert entre Nazca et Paracas au Pérou, ont annoncé mardi les organisateurs.

Chez les messieurs, c’est le Marocain Rachid El Morabity qui a décroché son 6e titre depuis 2011. Il a mis 21 heures 35 minutes et 55 secondes pour parcourir les 250 km de l’épreuve, courue en autosuffisance alimentaires sur six étapes en sept jours entre le 28 novembre et le 4 décembre.

Nathalie Mauclair, qui s’alignait pour la 1re fois, a mis quatre heures de plus (25 heures 55 minutes 26 secondes) pour remporter une compétition présentée comme l’une des plus extrêmes du monde.

L’épreuve, disputée par près de 350 concurrents, avait lieu dans la région désertique d’Ica, à environ 350 km de la capitale Lima. La 33e édition retournera au Maroc.

Source: AFP