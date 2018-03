Mali – Suivi d’un projet à impact rapide : trois ans après les femmes bénéficiaires témoignent

Nous avons suivi la Présidente et trois autres membres de l’association “Zeina” de Gao, qui nous ont parlé de la durabilité du projet à impact rapide dont ils ont bénéficié de la part de la MINUSMA en 2015. En effet, la Mission onusienne a financé un projet d’un montant de 11 800 000 FCFA, pour l’achat d’équipements et de produits agroalimentaires, au bénéfice de cette organisation féminine, à ce moment-là sans ressources. Trois ans plus tard grâce à ce projet, cette association est parvenue à se prendre totalement en charge. Elle a changé positivement la vie de ses membres qui, pour la plus part, prennent en charge leurs familles.

L’association ZEINA a été créée le 20 Juillet 2001 à Gao. Elle a pour centre d’intérêt la transformation agroalimentaire, la restauration, le maraichage… Elle fonctionnait à travers les cotisations de ses membres pour investir dans les matières premières, afin de produire des légumes sur les petits périmètres maraichers dont elles disposaient. « Nous étions 12 au départ et, nous faisions des cotisations pour assurer la transformation agroalimentaire que nous venions d’entamer, en plus du lait que nous vendions jusqu’au début de la crise. Nous avons été contraintes de quitter Gao et notre départ a causé la perte des petits équipements qui nous aidaient à produire, » a rappelé Mme Alima Coulibaly dite Antou, Présidente de l’Association.

De fil en aiguille, les membres de l’association ont su profiter des programmes de formation sur la transformation agroalimentaire, initiés par la direction régionale de la promotion de la femme, pour se faire une place dans ce domaine. La région de Gao dispose en effet d’énormes potentialités en matière de cultures et de transformation de céréales, de légumes et de produits locaux tels que le tamarin, le gingembre, les céréales, ou encore la viande séchée et tant d’autres… Le projet va donc consister à la valorisation de ces produits par la transformation et la conservation, afin de répondre aux besoins des familles, surtout en saison sèche.

A leur retour dans la cité des Askia après la crise, les membres de l’association Zeina vont se lancer dans la recherche de partenaire pour la reprise des activités. « Lorsque la situation s’est calmée à Gao, nous sommes revenues et avons essayé de relancer les activités. Jusqu’en 2014, nous avions fait de petites productions de lait et de glace, pour faire face à nos petites dépenses domestiques. La situation n’était pas du tout facile. C’est pendant cette même année que nous avons été informées que la MINUSMA avait des fonds qu’ils appellent Projet à Impact Rapide. Nous nous sommes donc approchées d’eux pour voir la possibilité de bénéficier de ce fonds, et l’espoir commençait à nous sourire, » a poursuivi la présidente de l’association.

La section des affaires civiles de la Mission onusienne à Gao a donc pris connaissance de ce projet et a jugé nécessaire de la financer. Ce fut le début d’une belle aventure. « La MINUSMA nous a accordé près de 12 millions de FCFA pour l’achat de tous nos équipements et de la matière pour la relance effective de nos activités. Vous ne pouvez pas imaginer notre joie à l’époque et c’est d’ailleurs ce qui nous donne encore le courage de ne pas baisser les bras parce que nous savons par quoi nous sommes passées avant d’acquérir cette précieuse aide de la MINUSMA » a-t-elle ajouté.

Bientôt trois ans après l’acquisition du fonds de la MINUSMA dénommé « Projet à Impact Rapide », l’Association Zeina fait ses preuves dans le domaine de l’agroalimentaire à Gao et même au-delà. À travers ce fonds, l’association est parvenue à mieux se structurer, les produits locaux qu’elle exploite sont mieux conservés et disponibles toute l’année, l’association fait beaucoup d’entrée et est parvenue à se prendre totalement en charge. Pour preuve, à la date du 27 février, l’association avait plus d’un million de FCFA sur son compte en banque. « Il y a une semaine, nous avons pris part à une foire à la place de l’indépendance de Gao où nous avons pu avoir 400 000f CFA en vente. Nous avons ainsi mis 200 000f CFA dans la caisse de l’association et avons partagé l’autre moitié entre les 30 membres de l’association. Ces genres d’opération arrivent très souvent dans nos activités, » nous a confié la Présidente.

Au-delà de l’impact global que ce financement a apporté à l’association Zeina, notre équipe s’est aussi intéressée à ce qu’il a pu apporter à la vie de ses membres. C’est là que nous avons réalisé que cette association est composée de jeunes femmes et aussi des femmes du troisième âge qui ont toute une famille à leur charge. Certaines d’entre elles sont des veuves, ou d’autres encore, ont des maris au chômage… En plus de partager les bénéfices sur les revenus de l’association, les dames se sont organisées à venir en aide aux membres qui se retrouvent dans des situations critiques comme madame Rokiatou Alhassane, membre de l’association.

Evènements heureux ou malheureux, l’association vient toujours en aide à ses membres. « Les bienfaits de cette association après le financement de la MINUSMA sont nombreux. Je vais juste vous parler du fait que je suis tombée gravement malade il n’y pas très longtemps. L’Association m’a sérieusement soutenu pendant mon traitement qui n’avait pas marché à Gao, ensuite elle a payé mes frais de transport pour continuer mon traitement au Niger et au Togo. Ce fut une période éprouvante pour ma famille et moi. A mon retour de ce traitement, je suis venue trouver mon mari à la retraite, tombé lui aussi sous l’effet de la tension artérielle. Une autre épreuve qui a été soulagée grâce au soutien de l’association, » a expliqué Mme Rokiatou Alhassane.

Malgré les nombreuses difficultés rencontrées, Mme Rokiatou Alhassane est parvenue à sortir de l’ornière et exprime toute sa gratuite aux membres de l’association pour l’esprit de solidarité, sans oublier la MINUSMA pour l’appui : « Aujourd’hui, je parviens à m’occuper de la santé de mon époux et des dépenses de la famille rien qu’à travers les activités de l’association. Je remercie infiniment les courageuses membres de l’Association Zeina et la MINUSMA qui a provoqué ces bonnes choses qui nous donnent la force de faire face aux nombreux défis du quotidien ».

Madame Sira Diarra vivait une situation un peu plus compliquée il y a cinq ans, lorsqu’ elle perdait son mari dans les combats de Konan contre les terroristes. Elle se retrouve avec six enfants sans savoir où donner la tête. Un autre membre de l’association a réussi à faciliter son intégration pour qu’elle puisse prendre son destin en main. « J’ai intégré cette association grâce à une amie. A force de travailler sans relâche, je suis parvenue à faire face à la situation de mes six enfants que je ne croyais pas pouvoir assurer toute seule. J’ai même fait de petites économies pour faire de la restauration le soir afin d’augmenter mes revenues. Comprenez donc bonheur quand je vois mes six enfants aller à l’école avec le minimum pour vivre, une chose qui est possible grâce à l’aide de la MINUSMA et l’association Zeina ».

Quant à Agaicha Moussa, elle avait abandonné l’école à cause des problèmes économiques de sa famille auxquels elle devait trouver des solutions. Elle avait arrêté les études au niveau du brevet de technicien (BT1). Depuis qu’elle a intégré l’association, elle est parvenue à apprendre la transformation agroalimentaire et se faire de petits revenus. Aujourd’hui, elle est arrivée à réintégrer son école professionnelle qu’elle paye à 160 000f CFA par an au Complexe Scolaire Askia Mohamed de Gao. « J’ai dû arrêter les cours au CFPAA à cause des difficultés auxquelles je devais faire face au niveau de la famille. C’est ainsi que j’ai intégré l’Association Zeina qui venait de bénéficier de l’aide de la MINUSMA et j’ai appris le métier de la transformation agroalimentaire. Aujourd’hui je parviens à venir en aide à ma famille et j’ai aussi repris le chemin de l’école où je cherche le diplôme de brevet de technicien (BT2) en secrétariat. Je ne pouvais pas croire que tout cela soit possible, » a-t-elle expliqué.

Les projets à impact rapide de la MINUSMA : un outil de relèvement et de stabilisation

Depuis le déploiement de la Mission, en juillet 2013, 359 projets à impact rapide ont été réalisés. Qu’il s’agisse d’adductions d’eau, de réhabilitations de locaux de police, de gendarmerie, d’écoles ou encore d’aménagements de périmètres maraîchers, ces projets doivent permettre aux communautés de redémarrer une activité ou de bénéficier d’un service dont la fourniture a été interrompue par la crise. Parfois même, de répondre à un besoin qui n’avait jamais été pris en compte. Ces projets sont les réponses que la Missions onusienne apportent à la demande du Conseil de sécurité de l’ONU, d’œuvrer au relèvement et la stabilisation au Mali. Un pan important du mandat que celui-ci a confié à la MINUSMA.

La Mission soutient ainsi les communautés maliennes en mettant à leurs dispositions, des enveloppes d’un montant maximal de 25 millions de FCFA. Le principe étant que ces projets, qui touchent de nombreux domaines, soient mis en œuvre par des entreprises et ONG locales. Ceci, afin de démultiplier leurs effets sur le relèvement socio-économique local et la stabilité.

A l’heure actuelle 111 projets sont en cours d’exécution, ce qui élève à plus de 8 milliards 400 millions de FCFA l’enveloppe globale dédiée à ces projets depuis leur lancement.

