Mali : Renforcement de capacité sur les violences sexuelles liées au conflit de 35 membres du collectif "Les Amazones"

Les 13 et 14 mars 2018, la MINUSMA a tenu une formation sur les violences sexuelles liées au conflit (VSLC) à l’attention de 35 membres (dont 19 femmes) du collectif “Les Amazones”, à l’Ecole Nationale de Police (ENP).

Cette formation qui s’est articulée autour de la spécificité des violences sexuelles et les approches adéquates à entreprendre dans la prévention, la lutte et la réponse aux Violences Sexuelles Liées aux Conflits (VSLC) étaient principalement axée sur l’accueil et l’orientation des victimes.

A cette occasion, des groupes de travail ont été mis en place afin de favoriser les échanges d’opinions et d’expériences mais également, la confrontation de points de vue sur ces problématiques qui touchent le pays. En effet, la publication récente sur les réseaux sociaux de la vidéo d’un viol collectif perpétré par cinq jeunes hommes sur une mineure de 14 ans, avait déclenché une vague d’indignation dans tout le pays mais aussi suscité de nombreux débats.

Mme Khanstoun A.I Fofana, la Présidente des “Amazones”, s’est ainsi réjouie de l’impact que la formation aura sur le travail du collectif au quotidien : « Cette formation a renforcé nos capacités et nos connaissances en matière de Violences Basées sur le Genre (VBG). Le Bureau de la Conseillère Principale de la MINUSMA pour la Protection des Femmes a fabriqué de nouvelles Amazones grâce notamment, aux nouvelles techniques d’approche des victimes qui nous ont été inculquées durant ces deux jours. Nous allons pouvoir aider et orienter les victimes avec davantage de professionnalisme ».

Un collectif d’associations pour porter plus haut le plaidoyer…

Créée en 2017 le collectif “Les Amazones” est un collectif d’associations maliennes qui œuvre contre les VBG au Mali. Il est composé d’une centaine de membres qui sont chacun les représentants d’une association œuvrant dans le même domaine. “Les Amazones” ont déjà organisé plusieurs marches et rassemblements dans la capitale, visant à dénoncer les violences faites aux femmes et aux filles. “Les Amazones” appuient également les victimes de violences conjugales, de violences faites aux femmes et aux filles, en leur fournissant notamment un soutien judiciaire et psychosocial mais aussi, en menant un plaidoyer auprès des autorités maliennes.

Au Mali, les statistiques sur les violences basées sur le genre sont d’une grande préoccupation, notamment dans les milieux scolaires et au sein des foyers. Ces deux jours de formation ont ainsi permis de mettre l’accent sur les violences basées sur le genre commises en milieu familial. Cette rencontre a également permis aux participants de s’exprimer sur ces problématiques de société auxquelles ils doivent faire face au quotidien au sein du collectif “Les Amazones”.

Distribué par APO Group pour United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA).

Source: APO