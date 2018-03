Mali : L’expert indépendant de l’ONU en mission pour évaluer la situation critique des droits de l’homme dans le pays

L’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali, Suliman Baldo, se rendra au Mali du 12 au 16 mars 2018, dans un contexte de détérioration de la situation sécuritaire et des droits de l’homme.

« La mise en place d’une stratégie durable pour s’attaquer à la continuation des abus et violations graves des droits de l’homme et à une situation humanitaire inquiétante, sera au centre de mes préoccupations durant cette visite. L’approche droits de l’homme exige qu’il y ait une réponse centrée sur les victimes et je voudrais voir si la réponse apportée à ces problèmes a bien pris en compte cette approche », a dit l’expert.

« J’ai bien noté pendant ma dernière visite que le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2374 du 5 septembre 2017, a désigné des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire comme critères pour déclencher le régime de sanctions ciblées. Je vais voir si cette résolution a eu un impact positif ou dissuasif. »

Le Mali fait face à un défi immense sur le plan sécuritaire, y compris avec l’expansion des activités des groupes extrémistes violents. Avec l’aide du G5, une autre étape dans la réponse à cette situation se prépare. Je voudrais voir si le respect des droits de l’homme sera intégré dans la mise en œuvre de cette réponse, a noté l’expert.

« Je voudrais voir si des préparatifs pour la présidentielle, dont le premier tour est prévu le dimanche 29 juillet 2018, ont commencé afin d’assurer que des élections libres, justes et transparentes se tiendront »,a dit l’expert

Durant sa mission, l’Expert indépendant rencontrera les autorités maliennes, le corps diplomatique, des représentants de la Mission intégrée pour la Stabilisation du Mali (MINUSMA) et des agences de l’ONU, des défenseurs des droits de l’homme, et des organisations de la société civile.

Les informations recueillies serviront à la mise à jour de la présentation que l’expert indépendant doit faire au Conseil des droits de l’homme en mars 2018, à l’occasion de la publication de son rapport.

