Maladroit et attachant, l'ourson Paddington repart à l'aventure dans Londres

Trois ans après ses premiers pas sur grand écran, l’ourson péruvien Paddington revient mercredi dans les salles à la recherche du cadeau parfait pour sa tante, une quête qui va se révéler pleine de surprises.

Le petit ours au duffle-coat bleu et au chapeau rouge, grand amateur de confiture d’oranges et icône de la littérature enfantine britannique, coule des jours heureux à Londres, sous le toit de Henry (campé par Hugh Bonneville) et Mary Brown (Sally Hawkins), avec leurs enfants Judy (Madeleine Harris) et Jonathan (Samuel Joslin), devenus adolescents.

Pour le centenaire de sa tante Lucy, qui l’a élevé dans la jungle péruvienne, il se met en tête de lui offrir un beau livre animé représentant 12 monuments de la capitale anglaise. Mais l’ouvrage suscite aussi la convoitise d’un acteur en perte de vitesse, Phoenix Buchanan (Hugh Grant), qui succède à Nicole Kidman dans le rôle du méchant dans ce nouvel épisode.

Paddington est né en 1958 sous la plume de l’écrivain anglais Michael Bond, décédé en juin à 91 ans. Les enfants ont pu suivre les péripéties de l’ourson, connu pour sa maladresse, dans une quinzaine de livres publiés jusqu’à 2014 et qui ont été traduits dans plus de 40 langues.

Dans les années 1970, la BBC avait réalisé une série animée, avant que Paddington n’arrive au cinéma en 2014, dans un long-métrage réalisé par Paul King. Le cinéaste a repris avec plaisir sa caméra pour le deuxième opus.

“Paddington 2” mélange avec brio l’animation -l’ourson est époustouflant de réalisme-, la ville de Londres magnifiée et les acteurs en chair et en os. Le long-métrage navigue avec aisance entre conte de fée, acrobaties et course poursuite.

“Le caractère de Paddington est d’être gentil et il recherche le meilleur chez les autres”, a expliqué Paul King pour expliquer son attachement au petit ourson, lors d’une conférence de presse à Paris. “C’est un petit ours dans le vaste monde, qui essaye de s’en tenir à ses valeurs.”

– Inspiré par Capra –

Le réalisateur a puisé son inspiration dans les films d’avant-guerre de Frank Capra, comme “Mr. Smith au Sénat”, plus que dans la situation actuelle de la Grande-Bretagne et le Brexit, a-t-il expliqué, car les leçons de ces oeuvres, basées sur “la gentillesse, l’ouverture et le générosité, sont toujours vraies, voire encore plus, aujourd’hui”.

Jeté par erreur en prison, le héros est confronté à des prisonniers de prime abord peu avenants, dont le cuisinier Knuckles McGinty (Brendan Gleeson), tandis que les Brown cherchent à prouver son innocence.

“Au début de ma carrière, dans les années 80, je me suis pas mal produit sur scène où j?ai interprété des personnages très outranciers”, confie Hugh Grant dans les notes de production. “J?ai puisé dans ces souvenirs-là pour ce personnage insupportable, arrogant et vaniteux.”

Cette comédie familiale insiste moins que le premier opus sur l’importance de s’ouvrir à l’étranger, reconnaît Paul King, qui à 41 ans explique ne pas “tourner une scène pour un enfant, j’essaye juste de faire des choses qui me font rire ou pleurer”.

“Il y a énormément d’éléments dans le scénario qui nous ramène à l’imaginaire qu’on avait enfant, avec ce champ de possible qu’on a un peu laissé de côté en grandissant mais qu’on retrouve avec un bonheur inouï”, salue Guillaume Gallienne, qui prête sa voix à Paddington dans la version française.

Le premier long-métrage “Paddington” a été le plus gros succès de Studiocanal, filiale du groupe Canal+, avec plus de 250 millions de dollars de recettes mondiales.

Le deuxième devait initialement être distribué aux Etats-Unis par The Weinstein Company (TWC), mais le sera finalement par Warner Bros, à la suite du scandale de l’affaire Weinstein.

