Maison Cartier ouvre une boutique éphémère a Marrakech

Cartier s’installe à Marrakech:

Du 25 mars au 25 mai 2018, Cartier (www.Cartier.com) ouvre une boutique éphémère en plein cœur de Marrakech, à l’Hôtel Mandarin Oriental. Un lieu unique niché dans 20 hectares d’oliviers et de jardins, avec l’Atlas en toile de fond.

« Cartier se réjouit d’ouvrir ses portes en plein cœur de Marrakech, une première pour la Maison. Ici, à la frontière du désert, Cartier présente ses créations dans un cadre qui rend hommage à la culture marocaine. Une manière de partager un art de vivre, de faire rayonner la Maison et de célébrer notre longue amitié avec ce pays à l’immense richesse », a déclaré Alessandro Patti, Directeur Général de Cartier Afrique.

Deux espaces ont été créés autour d’une terrasse spécialement aménagée sur le bassin central : d’un côté, la boutique et son groom Cartier ; de l’autre, une esplanade invitant à la détente.

Sur les murs, le moucharabieh en mailles dorées rétroéclairées rappelle la façade de la boutique de Casablanca. Un motif traditionnel que Cartier modernise par un travail minutieux.

A l’intérieur, élégance et savoir-faire, signatures de la Maison, se conjuguent aux codes emblématiques de l’artisanat marocain : tapis berbère, murs en tataoui, cuivre martelé, lanternes en métal ajouré.

Designé pour Cartier, un babyfoot est installé au centre de la terrasse. Une pièce unique sur laquelle les joueurs des deux équipes adverses ont été remplacés par des grooms Cartier.

C’est dans ce cadre unique, en résonance avec l’atmosphère de la Ville Rouge, que l’on découvre les créations iconiques de la Maison : Love, Juste Un Clou, Panthère ou Santos. Un subtil mélange d’ambiances et de matières, de couleurs et de lumière, qui font de cet écrin un lieu où la magie opère, comme une invitation au rêve et au voyage.

Un événement prestigieux qui permet à la Maison d’exprimer le dynamisme et l’esprit pionnier qui l’animent depuis toujours et d’accueillir une clientèle cosmopolite et initiée.

A découvrir au :

Mandarin Oriental

Route du Golf Royal

Marrakech

Du 25 mars au 25 mai 2018

Ouvert tous les jours, de 12h à 20h

Tél.: +212 6 61 28 91 86

Email: CartierMarrakech2018@interedec-luxury.com

#CartierMarrakech2018

Contact presse

Cartier Africa

Sonia Godoy

+41 22 808 25 58

Sonia.Godoy@Cartier.com

Source: APO