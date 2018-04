Madagascar : Rapport de mission de la délégation de la SADC auprès du Président Hery Rajaonarimampianina : « La paix et la stabilité doivent prévaloir »

« Pour nous il n’y a pas de crise politique à Madagascar, il y a des disputes pré-électorales. » Ce sont les propos déclarés à la presse malgache par le Chef de la délégation de la mission de la SADC à Madagascar, le Ministre des affaires extérieures de l’Angola et non moins Président du Conseil des Ministres de l’Organe pour la politique, la défense et la sécurité de la SADC, Manuel Domingos Augusto, lors d’une seconde entrevue avec le Président Hery Rajaonarimampianina aujourd’hui, 06 Avril, au Palais d’Etat d’Iavoloha.



La délégation est venue présenter le rapport de leur évaluation sur la situation politique à Madagascar en tenant compte des prochaines élections présidentielles et législatives. « Naturellement, il y a quelques problèmes ici et là, mais ce sont des problèmes qui peuvent être résolus. Il y a quelques disputes notamment sur la légalité ou la légitimité de textes de la loi électorale, mais cela fait partie du jeu et des règles démocratiques. Et le plus important c’est que la paix et la stabilité prévalent dans tout le territoire de Madagascar. » a déclaré le Chef de délégation de la SADC.



Le Ministre angolais a pu non seulement rencontrer le Président Rajaonarimampianina mais aussi plusieurs acteurs politiques au pouvoir et de l’opposition, des acteurs de la société civile, de l’église, et le corps diplomatique. Il se réjouis de l’implication de tous acteurs dans la bonne marche du processus électoral. « On quitte Madagascar encouragés car on pense que tous les acteurs sont mobilisés pour que les prochaines élections puissent avoir lieu dans une ambiance de paix, de sérénité, de transparence et d’ouverture. » a conclu le Ministre angolais Manuel Domingos Augusto. Dans son accompagnement du processus électoral de Madagascar, la SADC va former des agents électoraux et de médiateurs de conflits à Madagascar.





Source: APO