Madagascar – Passations de commandements à la Gendarmerie Nationale : Appel à l’intégrité et à la stabilité

Le Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, Chef Suprême des Forces Armées, a présidé la grande cérémonie de passations de commandements au sein de la Gendarmerie Nationale, dans la matinée de ce 18 avril, au stade de Mahamasina. Il s’agissait, successivement, des prises de fonction du nouveau Commandant de la Gendarmerie Nationale, puis des trois nouveaux Commandants respectifs des Ecoles, de la CIRGN d’Antananarivo, et du Groupement de la Gendarmerie Nationale d’Analamanga.

La première passation fut celle entre le nouveau Commandant de la Gendarmerie Nationale, le Général Andrianjanaka Njatoarisoa, et son prédécesseur, le Général Jean de Dieu Daniel Ramiandrisoa, admis à la retraite. Avant sa nomination, le Général Andrianjanaka était le Commandant de la CIRGN Antananarivo. Il est aujourd’hui le 19ème Commandant de la Gendarmerie Nationale.

En deuxième partie de la cérémonie, le Général Andriamanana Solofonirina Maherizo a pris le commandement des Ecoles de la Gendarmerie Nationale, succédant au Général Florens Rakotomahanina. Avant sa nomination, il était Directeur des relations extérieures et de la coopération au sein du Secrétariat d’Etat en charge de la Gendarmerie. Il devient ainsi le 5ème Commandant des Ecoles de la Gendarmerie Nationale.

Et comme le Général Andrianjanaka Njatoarisoa a pris le commandement de la Gendarmerie Nationale, le Général Rakotondrazaka Andriatsarafara Andriamitovo le remplace en qualité de Commandant de la Circonscription de la Gendarmerie Nationale d’Antananarivo. Avant cette nomination, il tenait le poste de Directeur Général de l’Agence de Transport Terrestre. Il est donc le 15ème Commandant de la CIRGN Antananarivo.

Et enfin, le commandement du Groupement de la Gendarmerie Analamanga, est désormais assuré par le Lieutenant-Colonel Randrianarivelo Jean Anicet, succédant ainsi au Colonel Ravoavy Zafisambatra.

La cérémonie de Mahamasina fut clôturée par un défilé militaire. Les festivités s’étaient ensuite poursuivies au Cercle Mess du Fort Duchesne, où le Président Hery Rajaonarimampianina a prononcé quelques mots, faisant appel à l’intégrité et à la sagesse du corps de Gendarmerie. Il invité tout un chacun à la renaissance de la mentalité. « Je vous appelle à vous tenir debout face à toutes les nouvelles formes de terrorisme et de déstabilisation qui tourmentent la population. Vous devez être les premiers porte-paroles de la culture de l’Emergence qui prône la solidarité, la stabilité, la paix et la sécurité, qui dénonce et combat les injustices et les appels à la haine. Nous devons tous être animés par la flamme du patriotisme pour qu’enfin nous sortions de cette pauvreté. » a notamment déclaré le Président Hery Rajaonarimampianina.

Distribué par APO Group pour Présidence de la République de Madagascar.

Source: APO