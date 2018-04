Madagascar : Le Président Rajaonarimampianina avec les jeunes étudiants de Mahajanga:

La vision Fisandratana 2030 était au centre de la rencontre du Président de la République avec 450 jeunes étudiants de Mahajanga, à l’Hôtel Roche rouge, dans l’après-midi de ce 14 avril 2018. Le Chef de l’Etat a surtout tenu à conscientiser l’assistance sur le fait que Madagascar, depuis 50 ans, a connu une décadence effrénée et singulière, et qu’il faut à présent se décider à tout changer, à commencer par un changement positif des mentalités, pour que s’installent dans nos esprits et nos cœurs la culture d’Emergence et l’Ambition Collective.

« C’est assez ! Nous devons tous accepter qu’il nous faut une Renaissance de la mentalité. Nous devons nous rendre à l’évidence qu’il faut changer les pratiques malhonnêtes et injustes, qui nous ont menés à la perte. Ensemble, nous allons assumer nos responsabilités, et oser changer pour le développement de notre Nation. Puissions-nous être animés par le vrai patriotisme, celui qui vise le bien-être de la majorité et l’Emergence du pays. » a déclaré le Président de la République.

Il a ensuite expliqué les sept moteurs de croissance inscrits dans la Vision Fisandratana 2030. Il a particulièrement mis l’accent sur l’agriculture, la pêche, l’aquaculture et le tourisme, car ces secteurs seront les leviers du Pôle de Croissance Grand Ouest, où figurent la Région Boeny et la ville de Mahajanga. Le Président a notamment annoncé la rénovation du port de Mahajanga, déclarant au passage que les travaux d’extension du port de Toamasina débuteront la semaine prochaine. Il a aussi fait savoir que 1000 jeunes de Mahajanga pourront, prochainement, bénéficier d’une formation professionnelle en hôtellerie. « Nous ne manquons pas de ressources humaines ; et il faut donner les moyens aux jeunes d’ajouter de la valeur à leurs compétences et à leurs savoir-faire », a fait valoir le Président ; par la suite, il a développé le concept de méritocratie, en soulignant que les plus qualifiés doivent être mis en valeur et tenir les postes à responsabilités. Pour conclure la rencontre avec les jeunes étudiants de Mahajanga, le Président Hery Rajaonarimampianina a appelé tout un chacun à assumer ses responsabilités, pour la stabilité socio-politique du pays.

