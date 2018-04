Madagascar : Le Président de la République reçoit les Maires de la Région Sava

Onze maires de la Région de la SAVA ont été reçus par le Président de la République Hery Rajaonarimampianina, dans l’après-midi du 17 Avril, au Palais d’Iavoloha. Deux points ont été évoqués lors de la rencontre : l’importance des nouvelles lois électorales et la mise en œuvre du Fisandratana, pour l’Emergence et la Renaissance du pays.

« C’est bien de se rencontrer. Le plus important est de mieux se connaitre, pour améliorer le travail, et renforcer nos liens. Nous sommes maintenant dans une période électorale, et l’Assemblée Nationale ainsi que le Sénat ont déjà voté les lois électorales concernant les présidentielles et les législatives. Il fallait les améliorer car, en 2012, le code électoral était basé sur la feuille de route. Pour la 4ème République, des changements s’imposent, il fallait changer les lois, et le PNUD a financé leur élaboration avec participation de toutes les parties prenantes, la société civile et les partis politiques. Toutes les idées ont été discutées et la Commission permanente a décidé d’apporter des améliorations afin d’éviter les crises, la transparence sur le financement des partis, l’équité de temps de propagande sur les stations audiovisuelles publiques et privées, et le cas des candidats indépendants. Tout repose sur le respect de la Constitution », a déclaré le Chef de l’Etat.

Le Président Rajaonarimampianina a annoncé que des éclaircissements seront apportés à travers tout le pays pour renforcer la démocratie et le respect des lois en vigueur. « C’est également avec transparence que nous mettons en œuvre le Fisandratana, la stratégie de croissance et de transformation de la Grande Île à l’horizon 2030 » a-t-il ajouté. Il a donné des explications sur l’Emergence aux maires de la SAVA, à propos notamment de la baisse du PIB de 760 USD en 1960 à 417 USD à Madagascar ; parlant également de l’émergence de pays africains tels que le Rwanda et le Botswana. « Avec l’Emergence, la renaissance, l’ambition collective et la mise en place des pôles de croissance, nous atteindrons un PIB de 1000 dollars en 2030 » a annoncé le Président, en prenant l’exemple du futur Pôle de Croissance du Grand Nord, qui inclut la Région SAVA, et ses productions qui font la renommée internationale de Madagascar, l’instar de la vanille, le tourisme, et d’autres secteurs ; une émergence qui passe également par l’amélioration des infrastructures, routières, aéroportuaires et portuaires. « Il est temps d’arrêter les zizanies et de s’atteler au développement du pays, car nous sommes déjà sur la bonne voie », a conclu le Président.

