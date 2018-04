Madagascar: Inauguration du Baobab Tree Hotel et Spa à Mahajanga

Les majungais sont fiers de retrouver un de leurs patrimoines qui renait sous l’appellation « Baobab Tree Hotel and Spa », après une parenthèse de trois ans. En effet, grâce à de nouveaux aménagements de l’ancien hôtel « La Piscine », pour se hisser au rang d’un établissement de 4 étoiles, l’hôtel remplit désormais les conditions nécessaires pour jouer son rôle de référence, pour accueillir une large gamme de clientèle, ainsi que des réunions et des conférences de niveau international. Le Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, a procédé aujourd’hui, 14 avril 2018, à l’inauguration du Baobab Tree Hotel and Spa à Mahajanga.

« Malgré tout ce que nous pensons, et au regard de l’actualité internationale particulièrement trouble, au Moyen Orient, et ailleurs, Madagascar reste une zone de sécurité et de stabilité propice à l’investissement. Bien entendu, tout est perfectible, et nous avons certainement encore beaucoup à faire en termes d’infrastructures ; mais, ce qu’il faut retenir, c’est que nous avons déjà l’essentiel, qui est l’hospitalité et la beauté exceptionnelle de nos sites », a déclaré le propriétaire du Baobab Tree Hotel and Spa, Semir Soundardjee.

Pour le Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, cet évènement est à marquer d’une pierre blanche pour la ville de Mahajanga, car elle peut désormais être fière de l’existence d’un établissement aussi prestigieux. Il a rappelé que le tourisme compte parmi les sept moteurs de croissance, dans la vision Fisandratana, le plan de transformation économique pour l’Emergence et de Renaissance de la Grande Île à l‘horizon 2030. « Par rapport au secteur du tourisme, il s’agit de faire de Madagascar une des destinations les plus connues et les plus prisées dans le monde. Nous estimons que 500 000 emplois seront créés dans le secteur du tourisme ; la valeur de la filière sera multipliée par huit pour atteindre 10% de contribution au PIB, contre 5 à 6% aujourd’hui. La concrétisation de cette vision va nécessiter le développement d’une stratégie sectorielle, mais aussi l’encadrement des zones d’intérêt touristiques, ou ZIT. Mahajanga constitue l’une des principales composantes du Pôle Economique Grand Ouest, avec le tourisme comme activité phare aux côtés de l’agriculture, de la pêche, de l’aquaculture et des hydrocarbures. » a affirmé le Chef de l’Etat.

Le Président Hery Rajaonarimampianina a expliqué qu’il est décliné, dans la vision de Fisandratana, une équation établissant que les recettes attendues dans le secteur du tourisme sont constituées par le produit de l’effectif des visiteurs multiplié par la durée de leur séjour, et par le montant que ceux-ci vont dépenser chaque jour. « L’équation parfaite pour Madagascar sera celle d’un tourisme responsable et durable, avec de plus grandes dépenses journalières grâce à des prestations de qualité, et un nombre raisonnable de touristes et de visiteurs pour préserver notre écosystème. Les dépenses annuelles des touristes à Madagascar, sont de l’ordre de 750 millions USD. En 2030, grâce à la mise en œuvre du plan Fisandratana, l’objectif est d’avoir 3 ou 4 milliards USD, et cela en misant sur l’augmentation du nombre de touristes, mais surtout en améliorant leurs dépenses dans le pays, par la qualité des services et infrastructures », a-t-il expliqué.

Pour conclure, le Président de la République a réitéré, à l’endroit du secteur privé et des partenaires, que l’Etat malgache s’attèlera à améliorer les conditions indispensables au développement de la filière tourisme. « L’Etat s’est évertué et s’évertue encore à trouver les voies et moyens pour maintenir une stabilité socio-politique et un meilleur environnement sécuritaire exigé par l’œuvre de développement ; mais ce n’est pas toujours facile, car pendant que nous pensons développement, construction et croissance, d’autres se livrent à des actes malveillants visant à conquérir le pouvoir sans passer par les élections. Pendant que nous nous échinions à faire régner l’ordre, d’autres s’évertuent à créer des troubles et de la déstabilisation pour des visées qui ont bien rarement vocation à défendre les intérêts du peuple et de la Nation. Dans mon rôle de Président, je me dois de veiller à tout cela et je ne faillirai pas dans mes responsabilités. Il faut une stabilité dans ce pays pour un développement économique et social. Notre combat pour le développement n’est pas de se perdre en conjectures, dans des querelles politiques interminables et inutiles. Notre combat est celui mené contre les replis, contre les discours de haine, en manifestant notre volonté de défendre la raison, la solidarité, l’entraide et le développement de notre pays. » a conclu le Président Hery Rajaonarimampianina.

