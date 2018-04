Madagascar – Grande réunion des responsables de la sécurité : Le Président donne les axes et les grandes lignes

Une grande réunion des autorités responsables de la sécurité du pays se tient ce jour et demain, à Antananarivo, à la Primature. Dans le courant de l’après-midi, ce 9 avril, le Président de la République a rencontré ces responsables, au Palais d’Etat d’Iavoloha, pour leur donner les grandes lignes et les axes de discussions concernant la sécurité et la stabilité dans le pays. Ces autorités, qui viennent de toutes les Régions, relèvent des Ministères de la défense nationale, de la sécurité publique, de la justice, et de l’intérieur.

Le Président Hery Rajaonarimampianina a tenu à conscientiser toutes ces autorités sur la prise de responsabilité, l’anticipation responsable dans chaque cas, ou potentialité de troubles ; il a également évoqué la clarification nécessaire ainsi que la coordination des rôles à tous les niveaux de l’autorité. Le Chef d’Etat a cadré ses directives, notamment la prise de responsabilité, dans le sens de l’ambition collective, à la base de l’Emergence. L’ambition collective étant nécessaire pour renforcer la confiance et la collaboration entre la population et les autorités en charge de la sécurité pour mieux lutter contre les actes de banditisme et de terrorisme. « Nous devons adapter notre mode de travail au contexte local. Il faut impliquer la population à travers la sécurité communautaire, par exemple. Il faut renforcer la confiance mutuelle, afin d’asseoir l’autorité de l’Etat, à travers ses représentants, à sa juste place. Nous devons conforter la confiance de la population pour qu’elle puisse apporter sa contribution, en matière d’information par exemple, pour nous aider à améliorer notre travail », a notamment déclaré le Président de la République.

