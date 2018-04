Madagascar et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) renouvellent leur engagement pour les quatre années à venir

Le document cadre de programmation pays (CPP) est l’instrument d’orientation des interventions de la FAO au niveau de chaque Etat membre. Il est conjointement établi avec les membres du Gouvernement, et se base sur les priorités nationales en matière de développement rural et agricole, de renforcement de la résilience des populations face aux enjeux du changement climatique, et d’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition pour lesquels l’expertise technique de la FAO peut apporter des avantages comparatifs.

Une cérémonie officielle est prévue ce Jeudi 19 avril 2018 au Carlton Anosy de 08h30 à 10h30 afin de présenter à l’ensemble des dirigeants du pays, des partenaires du développement internationaux et nationaux et du grand public à travers les médias les domaines prioritaires qui vont faire l’objet de la collaboration entre Madagascar et la FAO de 2018 à 2021.

Une signature officielle du document entre le pays et cette agence spécialisée de l’ONU marquera le début d’une nouvelle étape du partenariat afin de consolider, renforcer et mettre à l’échelle les acquis et résultats des années précédentes.

Cette cérémonie sera également l’occasion de signer les accords de financement et de partenariat sur trois projets sous ce CPP portant sur : 1) le recensement général de l’agriculture, 2) la lutte contre la chenille légionnaire d’automne, 3) la restauration des paysages forestiers.

Dans la mise en œuvre des programmes et projets qui découleront de ce document cadre, l’ensemble des partenaires du développement sont mobilisés afin de soutenir les efforts initiés et développer une synergie pour l’atteinte des objectifs communs de développement durable.

Une conférence de presse est prévue à l’issue de la cérémonie.

