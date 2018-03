Madagascar – Education nationale : fin de formation des Chefs de Zone d’Administration Pédagogique

Les 1769 Chefs de Zones d’Administration Pédagogique étaient en regroupement national à Antananarivo du 28 au 31 mars. Ils sont issus des 22 DREN (Directions Régionales de l’Education Nationale), en charge de 57.490 écoles. Leur mission concerne notamment la formation, l’encadrement pédagogique, le suivi et l’évaluation des travaux effectués par les directeurs d’école et des enseignants dans leur localité respective, en l’occurrence les communes. La formation qui leur a été dispensée portait sur les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), le Plan Sectoriel de l’Éducation (PSE), le dialogue communautaire et la Communication Interpersonnelle. Au terme du regroupement, ils ont été reçus par le Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, au Palais d’Etat d’Iavoloha, dans la matinée de ce 30 mars.



Pour parfaire leur formation, le Président Rajaonarimampianina a remis à chacun des 1769 Chefs ZAP un kit de travail et une tablette numérique, et, pour rappel, ils ont été déjà été dotés de motocyclettes pour faciliter leur mission. Lors de la rencontre, le Chef de l’Etat a mis en relief l’importance de l’éducation dans le développement du pays, et a beaucoup insisté sur l’ambition collective et à la culture de l’émergence. Dans son discours devant les 1769 Chefs ZAP, le Président de la République a souligné la nécessité, pour les éducateurs, de s’imprégner de l’ambition collective et de la culture de l’émergence, dans l’esprit de la vision Fisandratana 2030, car ils sont la base de la renaissance de la mentalité. Le Chef de l’Etat a aussi parlé du PSE qui vise, non seulement à instruire les élèves à travers les matières de base, mais à les orienter professionnellement dès leurs plus jeunes âges. Il a également incité les éducateurs à s’instruire, à enrichir leurs connaissances et leur culture, et à faire l’effort de s’améliorer de jour en jour, de par eux-mêmes, sans attendre de formation. « Il faut qu’ensemble nous décidions de changer de mentalité pour changer l’histoire de Madagascar. Vous n’enseignez pas seulement des matières, vous éduquez nos enfants à devenir des patriotes, des personnes dignes, pour qu’ils deviennent des citoyens responsables et utiles au développement de la nation. Vous devez éduquez nos enfants à la lutte contre la corruption, au respect des valeurs, de la propreté pour éviter les épidémies, au respect de l’environnement. Vous êtes la base de la renaissance de la mentalité. » a déclaré le Président Rajaonarimampianina.

Lors de la rencontre, les chefs ZAP ont tenu à remercier le Président de la République pour tous les efforts consentis par l’Etat, pour améliorer l’éducation ainsi que des conditions de travail des enseignants et de tous les autres responsables de l’éducation. Ils ont émis le souhait de voir la poursuite du recrutement annuel d’enseignants fonctionnaires, même si cette année leur nombre a été limité à 4000, pour que ce chiffre puisse de nouveau augmenter. De même, ils ont exprimé leur reconnaissance pour la formation des enseignants fonctionnaires et FRAM, la distribution de kits scolaires aux élèves, sans oublier les motocyclettes déjà offertes aux chefs ZAP.

