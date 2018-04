Madagascar: célébration du 25ème anniversaire du Global Environment Facility/Small Grants Programme PNUD

Le vendredi 6 avril 2018, la prestigieuse Académie Malgache a accueilli la célébration du 25ème anniversaire du Global Environment Facility/Small Grants Programme PNUD, lors d’une journée spéciale sur le thème : « la Gouvernance communautaire durable basée sur le Fokonolona à Madagascar ».

Pour les partenaires et la communauté scientifique, cette journée a constitué une occasion de partir des expériences en gouvernance communautaire soutenues par le Global Environment Facility/Small Grants Programme PNUD à Madagascar pour développer des réflexions et pistes de solutions pertinentes propres à Madagascar. Les différentes interventions et communications effectuées lors de cette journée spéciale ont ainsi concerné les quatre principaux axes de la gouvernance communautaire qui sont : la conservation des ressources naturelles – la gestion de l’espace et foncier – les subsistances et conditions de vie – ainsi que l’intégration sociale inclusive. L’assistance a ainsi eu le privilège d’assister à trois prises de parole pour chaque axe, suivies d’une synthèse et d’une discussion dans un cadre scientifique et programmatique. L’intégralité des communications seront ensuite compilées dans une édition spéciale du bulletin de l’Académie qui sera distribué à un large public de scientifiques, d’universitaires, de jeunes, ou encore de chercheurs.

Il est utile de rappeler que le GEF a soutenu plusieurs initiatives de grande envergure durant ces 25 dernières années dont on peut citer, entre autres, le projet Managed Resources Protected Areas (MRPA) ou Réseau d’Aires Protégées de Ressources Gérées dont la clôture officielle en 2018 a été soldée par la création de 1,4 million d’hectares d’Aires protégées à Madagascar. Par ailleurs, le PNUD et le GEF ont lancé depuis 2017 de nouveaux projets axés sur l’adaptation au changement climatique, le respect des conventions de Rio, et la conservation de l’environnement par une approche paysage.

Créé en 1992 à la veille du Sommet de Rio par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, et la Banque Mondiale, le GEF vise la résolution des problèmes environnementaux les plus urgents de notre planète tout en s’efforçant d’assurer une harmonie entre l’homme et son rapport avec les ressources naturelles qui l’entourent. A Madagascar, l’intervention du PNUD et du GEF ont permis le financement de nombreuses initiatives tout en catalysant le financement de l’environnement pour le développement durable.