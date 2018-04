Macron dit à Poutine qu’il veut «intensifier» le dialogue syrien

Le président français Emmanuel Macron a déclaré à son homologue russe Vladimir Poutine lors d’un appel téléphonique vendredi qu’il voulait “intensifier” les pourparlers sur l’instauration de la paix en Syrie.

“Le président de la République a déclaré qu’il souhaitait que le dialogue entre la France et la Russie se poursuive et s’intensifie afin de ramener la paix et la stabilité en Syrie“, a indiqué le bureau de Macron.

Macron, qui avait fait de l’utilisation des armes chimiques une “ligne rouge” à ne pas franchir, a déploré que la Russie utilise cette semaine son droit de veto pour bloquer une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’ouverture d’une enquête sur les responsables.

Le veto avait empêché un front «uni» de mettre en place un mécanisme «pour empêcher que le régime ne soit un récidiviste», a déclaré Macron.

Il a déclaré à Poutine que sa priorité en Syrie était la “lutte contre le terrorisme“, allégeant les souffrances des civils et “donnant le coup d’envoi aux négociations sur un processus politique crédible et inclusif dès que possible“.

Jeudi, Macron a déclaré qu’il avait “la preuve” que le régime du président syrien Bachar al-Assad avait utilisé des armes chimiques lors de l’attaque de Douma, principale ville du long rebelle de la Ghouta orientale, samedi”.

Mais il semblait également soucieux d’éviter un conflit plus large, affirmant que la France «ne permettrait en aucune façon une escalade».