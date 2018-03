Lyudmila Nuykina: une ancienne espionne russe révèle les secrets de son travail

Lyudmila Nuykina, qui était une espionne clandestine, a révélé à Sputnik combien il est important de connaître les moindres détails sur le travail des agents du renseignement dans le pays.

Nuykina, qui travaillait avec son mari, a dit à Sputnik qu’ils ne ressentaient pas de peur, bien qu’ils aient senti le danger, ce qui a eu un effet mobilisateur sur eux.

“Nous avons eu un incident désagréable. Il y avait un couple vivant à côté de nous. Et je crois qu’ils voulaient nous exposer. Une fois que ces voisins nous ont invités pour le dîner. Nous sommes venus à une heure déterminée, pendant qu’ils s’excusaient pour changer ostensiblement leurs vêtements. Alors, nous avons commencé à regarder des photos sur les murs, et soudain j’ai vu le livre de Léon Tolstoï “Anna Karénine” sur leur table basse. En russe. Comment réagiriez-vous? J’ai demandé à mon mari s’il l’a vu, il a suggéré que nous continuions à regarder les photos. Donc, nous ne nous sommes pas livrés “, se souvient Nuykina, ajoutant que les voisins étaient apparemment du contre-espionnage, et observaient leur réaction.

L’espion à la retraite a déclaré qu’il y avait beaucoup de difficultés à cause de leur éducation soviétique, car le couple a dû abandonner toutes ses habitudes pour s’intégrer dans la société.

“Nous avions l’habitude d’économiser de l’argent. Alors, une fois que mon mari était en voyage d’affaires, il a acheté un billet en classe économique. Plus tard, son patron l’a convoqué, lui demandant de ne plus le faire, car il y aurait des rumeurs que l’entreprise ferait faillite », a-t-elle dit à propos des erreurs que le couple aurait pu commettre involontairement pendant leurs services secrets.

L’ancien agent a également révélé combien il était difficile d’être loin de son fils aîné resté en Union Soviétique, alors qu’ils travaillaient à l’étranger, et a partagé qu’ils avaient eu un autre enfant en service.

Nuykina a partagé que la trahison était la raison derrière leur retour au pays et la fin de leur carrière de service secret.

“Nous avons été trahis par un homme dont le nom de famille est Gordievsky. Il était un espion résident à Londres. […] Je n’envie pas les traîtres. Ces personnes ne sont pas les bienvenues; une fois un traître, toujours un traître. Et ils doivent vivre avec la peur “, a-t-elle dit.

Lyudmila Nuykina n’a pas divulgué tous les détails de son travail pour le service de renseignement.