L'Union européenne s'engage à hauteur de 77 millions d'euros pour la crise en RDC lors de la conférence des donateurs de Genève

À cette occasion, le commissaire européen chargé de l'aide humanitaire et de la gestion des crises, Christos Stylianides, a réitéré le soutien de l'UE en réponse à l'aggravation de la situation humanitaire dans la région, au moyen de contributions à hauteur de 77 millions d'euros d'aide d'urgence et au développement pour la crise en RDC.

« Aujourd'hui, nous sommes unis avec la population de RDC. Les besoins humanitaires persistent depuis trop longtemps dans le pays, et la situation continue de s'aggraver. Nous sommes déterminés à aider les populations les plus vulnérables de RDC et à leur donner de l'espoir. Pour remplir notre mission humanitaire et sauver des vies sur le terrain, nous avons besoin d'un accès humanitaire continu et sans entrave à toutes les régions, ainsi que d'une protection des travailleurs humanitaires », a affirmé le commissaire Stylianides.

Du 24 au 26 mars 2018, le commissaire s'est rendu en voyage officiel en RDC, où il a visité des projets d'aide financés par l'UE dans le Nord et le Sud-Kivu et rencontré des membres du gouvernement à Kinshasa. Sur le montant annoncé aujourd'hui, 49,5 millions d'euros – annoncés par le commissaire Stylianides au cours de sa récente visite en RDC – seront destinés à faire face à l'aggravation de la crise humanitaire en RDC et à financer les services de vols humanitaires vers les zones les plus reculées du pays. 27,6 millions d'euros seront également consacrés à la santé, à la sécurité alimentaire, à l'éducation et au renforcement de la résilience en RDC. En plus du montant promis, l'Union européenne a également affecté 6 millions d'euros au soutien des réfugiés de RDC et des populations d'accueil dans les pays voisins que sont le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda.

Contexte

L'Union européenne coorganise la conférence humanitaire sur la RDC à Genève avec le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) et le Royaume des Pays-Bas, afin de mobiliser des ressources pour faire face à la crise humanitaire en RDC.

Les besoins humanitaires en RDC ont doublé au cours de l'année dernière, plus de 16 millions de personnes étant touchées par la crise et 13 millions ayant besoin d'aide humanitaire dans l'ensemble du pays. Plus de 5 millions de personnes sont actuellement déplacées, dont 4,5 millions à l'intérieur du pays et 630 000 qui ont fui vers les pays voisins.

Les opérations humanitaires financées au titre de la protection civile et des opérations d'aide humanitaire de la Commission visent à aider les personnes touchées par des violences récentes ou en cours, la malnutrition aiguë et les épidémies en leur fournissant une protection et une aide vitale en temps opportun. De plus, la Commission possède son propre service aérien d'aide humanitaire, ECHO Flight, qui offre aux organisations humanitaires partenaires un transport sûr et gratuit vers les zones reculées du pays.

En plus de ses activités humanitaires, la Commission a également intensifié son aide à la coopération au développement dans les secteurs de la santé et de la sécurité alimentaire, afin de répondre aux besoins urgents de la population et des personnes les plus vulnérables dans la région du Kasaï. Elle a également approuvé de nouvelles aides pour répondre aux besoins éducatifs des enfants dans les zones de conflit du Kivu et du Tanganyika.

