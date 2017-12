L’Union africaine condamne l’attaque meurtriere contre la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) à Bria

Le Président de la Commission de l’Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, condamne fermement l’attaque lancée par des hommes armés du groupe anti-Balaka contre les soldats de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) ce lundi 4 décembre 2017, à Bria, au cours de laquelle un soldat du contingent mauritanien a été tué et trois autres blessés. Le Président de la Commission présente ses condoléances à la famille du soldat ainsi qu’au Gouvernement et au peuple mauritanien.

Le Président de la Commission réitère l’appel lancé par le Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA, lors de la 737ème réunion, demandant aux groupes armés et aux milices d’autodéfense de mettre un terme immédiat à leurs actions violentes et les appelant à s’engager résolument dans les programmes de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) et le processus de pacification globale du pays. Le Président de la Commission est d’autant plus indigné par cette nouvelle attaque meurtrière que, depuis le 27 novembre 2017, l’équipe du Panel de facilitation de l’Initiative africaine pour la paix et la réconciliation en Centrafrique a entamé des discussions avec les différents groupes armés afin de créer les conditions du dialogue avec le gouvernement centrafricain et faciliter l’avènement d’une paix durable en Centrafrique.

Le Président de la Commission salue par ailleurs l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2387 (2017) relative au renouvellement du mandat et au renforcement de la MINUSCA, et appelle à une mise en œuvre rapide du nouveau mandat y compris des modalités du renforcement de ses moyens de prévention de telles attaques.

Distribué par APO Group pour African Union Peace and Security Department.

Source: APO