LR: victoire au 1er tour, "objectif assumé" de Wauquiez selon son directeur de campagne

Laurent Wauquiez poursuit l'”objectif assumé” d’être élu au premier tour, dès dimanche, président des Républicains (LR), a indiqué mercredi son directeur de campagne, Geoffroy Didier.

“Nous avons effectivement un objectif assumé qui est la victoire au premier tour”, a déclaré M. Didier dans un entretien vidéo sur le site internet de L’Opinion.

M. Wauquiez est candidat à la présidence des Républicains face à Florence Portelli et Maël de Calan.

“En donnant une victoire claire à Laurent Wauquiez, ce sera aussi une manière de montrer que l’extrémisme de droite ou de gauche incarné par Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon n’a plus le monopole de l’opposition, et qu’il y a une alternative possible qui va dans les prochains mois et peut-être les prochaines années se dessiner”, a poursuivi l’élu régional d’Ile-de-France.

Ce serait un “message de clarté” pour “un grand nombre de Français et surtout à Emmanuel Macron”, qui serait ainsi “sous surveillance”, a-t-il dit.

M. Didier s’attend à “quelques dizaines de milliers de votants seulement” dimanche.

“Sur les 235.000 personnes” officiellement adhérentes de LR, “seulement 100.000 sont à jour de cotisation en 2017”. “J’imagine que ce sont surtout ces personnes-là qui sont susceptibles d’aller voter, qui constituent de fait le corps électoral. Si nous avons un taux de participation d’environ 50%, ce qui est la moyenne pour les élections internes comme ce fut le cas en 2014 (…) tout cela revient à 50, peut-être 60.000 votants”, a-t-il expliqué.

Florence Portelli a estimé mardi qu’en dessous de 100.000 votants, cette élection interne serait “un échec”.

“Laurent Wauquiez est parvenu à rassembler avant même son élection, ce qui est pour moi la meilleure preuve qu’il le fera ensuite”, a assuré M. Didier, qui avait soutenu Alain Juppé lors de la primaire de la droite. M. Juppé a indiqué mardi qu’il voterait pour M. de Calan, son ancien porte-parole.

“Juppéistes, sarkozystes, fillonistes, cette époque est révolue. Les Français ont tourné la page”, a-t-il dit.

Source: AFP