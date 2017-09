L’OMT lance un concours auprès des voyageurs pour promouvoir la durabilité

En prévision de la Journée mondiale du tourisme et dans le but de promouvoir des voyages responsables, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a lancé un concours ouvert aux voyageurs. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne ‘Travel.Enjoy.Respect’ (Voyage.Apprécie.Respecte) au titre de l’Année internationale du tourisme durable pour le développement (2017). Le vainqueur du concours se verra offrir un voyage d’un mois autour du monde à la découverte d’initiatives de tourisme durable.

« Chaque geste compte et les voyageurs ont un grand rôle à jouer pour faire du secteur du tourisme un secteur plus durable. Quand un simple geste est répété des millions de fois, on peut facilement en imaginer l’impact » a déclaré le Secrétaire général de l’OMT, Taleb Rifai. « Nous voulons inciter tous les voyageurs à être eux-mêmes des vecteurs du changement qu’ils veulent voir se produire dans le monde. »

Les participants au concours sont invités à faire part de leurs expériences de voyage sur le site www.TravelEnjoyRespect.org en expliquant en quoi ils feraient un bon représentant de la figure du « voyageur responsable » dans le monde.

Ce voyage débutera au siège de l’OMT, à Madrid, par la cérémonie d’intronisation officielle en présence du Secrétaire général. Il s’achèvera lors de la cérémonie de clôture de l’Année internationale du tourisme durable pour le développement (2017) à Genève (Suisse), où se retrouveront les acteurs de la communauté du tourisme et organismes des Nations Unies.

Durant son voyage autour du monde, le vainqueur du concours sera pris en charge par Explore WorldWide, groupe de voyage d’aventure proposant une large gamme d’activités et d’expériences et acquis à la cause du tourisme responsable, avec l’esprit « Explore » qui le caractérise. Des destinations telles que la Colombie, l’Allemagne, le Mexique, l’émirat Ras Al-Khaima (Émirats arabes unis) et la région du Léman en Suisse ont proposé de recevoir le vainqueur pour lui faire découvrir des pratiques de tourisme responsable et durable.

Le concours est une activité reine de la campagne ‘Travel.Enjoy.Respect’ (Voyage.Apprécie.Respecte) de l’OMT. Celle-ci vise à faire mieux connaître la valeur et la contribution du tourisme durable au développement et à mobiliser les touristes pour faire du secteur un catalyseur de changement positif.

