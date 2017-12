L'Italie des clubs plus forte que la Nazionale

Rien ne fera oublier à l’Italie du football son absence à la Coupe du Monde l’été prochain, mais la Serie A a au moins donné des signes de bonne santé encourageants puisque les six clubs engagés dans les Coupes européennes seront encore là au mois de février.

“Triomphe”, titrait mercredi le Corriere dello Sport après les qualifications de la Juventus Turin et de l’AS Rome pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Le terme peut sembler fort mais l’Italie est tombée tellement bas après l’élimination de la Nazionale en barrages d’accession au Mondial qu’elle a le droit de savourer les bonnes nouvelles.

Depuis, le bilan a été un peu terni mercredi soir par l’échec de Naples, qui n’a fini que troisième de sa poule derrière Manchester City et le Shakhtar Donetsk et qui sera donc reversé en Europa League.

Mais l’ensemble du tableau a de l’allure: la Juve et la Roma disputeront les 8e de finale de la C1 à partir du mois de février, alors que Naples, la Lazio Rome, l’AC Milan et l’Atalanta Bergame seront au rendez-vous des 16e de finale d’Europa League.

Tous les clubs italiens engagés restent donc en lice, la seule déception venant de Naples, qui avait réussi à sortir des poules la saison dernière et qui semblait armé pour le refaire cette année.

Mais avec au moins trois clubs classés premiers de leur groupe (Roma en C1, Lazio, Milan et peut-être Atalanta en C3), il y a eu aussi quelques bonnes surprises.

– Ambitieuse Roma –

La plus spectaculaire est venue de la Roma, qui était placée dans une poule extrêmement relevée avec Chelsea et l’Atlético de Madrid et qui semblait promise à l’Europa League.

Très solides et parfois brillants, comme lorsqu’ils ont battu Chelsea 3-0 à domicile, les Romains ont finalement terminé en tête et ont éliminé l’Atlético, deux fois finaliste lors des quatre dernières éditions.

“On avance et c’est une grande fierté. Mais ici, souvent, on s’en contente. On doit changer de mentalité et ne pas se satisfaire de ça”, a pourtant expliqué après le match Eusebio Di Francesco.

Ancien joueur du club, l’entraîneur giallorosso s’est donc fixé comme mission de changer la Roma de club “romantique” et habitué aux places d’honneur en club vainqueur. La tâche est immense mais enthousiasmante.

Le modèle italien de club vainqueur est bien connu, il s’agit de la Juventus. Finalistes de la C1 en 2015 et la saison dernière, les Turinois ont connu un parcours contrasté dans leur poule, où ils ont été devancés par Barcelone, qui s’est imposé 3-0 au Camp Nou lors de la première confrontation entre les deux équipes.

Lors du match retour, la Juve s’est contentée d’un 0-0 pas forcément brillant, mais qui a marqué le retour à une solidité défensive qui est la marque de fabrique du club piémontais et qui s’était un peu perdue.

– La Juve à éviter –

Le dernier match, remporté sans trembler sur la pelouse de l’Olympiakos malgré les absences de Buffon, Chiellini, Pjanic et Mandzukic, est aussi venu rappeler la richesse de l’effectif à disposition de Massimiliano Allegri.

Deuxième de son groupe, la Juventus fera donc partie des équipes à éviter pour les têtes de série lors du tirage au sort de lundi, au même titre que le Real Madrid ou le Bayern Munich.

En Europa League, où l’on repartira des 16e de finale en février, le parcours est encore très long et il n’est pas évident que l’une des quatre équipes italiennes soit suffisamment équipée pour aller au bout.

Naples est certainement celle qui a le plus de qualités, mais l’équipe de Maurizio Sarri risque de se consacrer avant tout à la course au scudetto, même si l’entraîneur a assuré mercredi qu’il voulait “aller le plus loin possible en C3”.

La Lazio et l’Atalanta ont été remarquables en poules et peuvent aussi être des adversaires dangereux pour presque tous les favoris de l’épreuve.

Quant au Milan, il n’a pas montré grand-chose de probant cette saison mais a au moins une vraie motivation: nettement décrochés en Serie A (8e), les rossoneri n’ont que l’Europa League pour croire à une qualification pour la Ligue des Champions.

