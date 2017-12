Ligue des champions: un Paris SG-Real Madrid en 8e?

Un Paris SG-Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des champions? C’est possible car le Real de Zinédine Zidane a terminé deuxième de son groupe, et le PSG de Neymar premier du sien. Et ce ne serait pas une bonne nouvelle pour des Parisiens bien tristes mardi et battus 3-1 par le Bayern.

. Qualifiés pour les 8es de finale

1ers de groupe: Tottenham, Barcelone, Manchester City, Besiktas, Paris SG, Manchester United, AS Rome

2e de groupe: Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea, Bâle, Juventus

. Reversés en Europe League

CSKA Moscou, Celtic Glasgow, Atletico Madrid, Sporting Lisbonne

. Éliminés de toute compétition européenne

Benfica, Feyenoord, Maribor, Monaco, Olympiakos, Qarabag, Anderlecht

. Tirage au sort du 11 décembre

La place de 1er ou 2e de groupe est importante. Les premiers sont têtes de série au tirage lundi prochain, le 11 décembre à 12h00 (heure française) au siège de l’UEFA à Nyon. Les têtes de série auront l’avantage de recevoir en 8e retour. Deux clubs d’un même pays ne peuvent se rencontrer, de même que deux clubs ayant évolué dans le même groupe.

. Projection sur les 8es: PSG en danger?

Un PSG-Real aurait été vu il y a quelques semaines comme une finale avant la lettre. Mais plus maintenant, puisque le PSG vient d’enchaîner deux défaites en trois jours: sur le terrain d’un promu, Strasbourg, en championnat (2-1, samedi) et à Munich contre le Bayern (3-1) mardi. Face au double tenant du titre de Cristiano Ronaldo, qui aura sans doute ce jeudi son 5e Ballon d’Or, ce PSG là ne résistera pas.

Unai Emery vivrait une crise terrible s’il était encore éliminé en 8e de finale, comme la saison passée. Bâle serait en revanche un bon tirage pour le PSG. Chelsea et la Juve auraient tout d’un piège.

Parmi les deuxièmes connus, tout le monde voudra tirer Besiktas, qui a terminé premier de son groupe G (celui de Monaco, éliminé de toutes compétitions européennes). C’est sans doute la tête de série la plus faible sur le papier: le club turc n’avait jamais atteint ce niveau de la compétition.

Méfiance tout de même car on trouve dans chaque ligne quelques noms ronflants de la planète foot, comme Pepe et Ricardo Quaresma, champions d’Europe en titre avec le Portugal, Ryan Babel (finaliste du Mondial-2010 avec les Pays-Bas) et Alvaro Negredo, champion d’Europe avec l’Espagne en 2012.

Le Bayern Munich, 2e de son groupe, qui se refait une santé avec Jupp Heynckes, aimerait sans doute hériter des Turcs et éviter le Barça ou les deux Manchester.

. Calendrier

13/14 et 20/21 février: 8e de finale, aller

6/7 et 13/14 mars: 8e de finale, retour

16 mars: tirage au sort des quarts

3/4 avril: quarts de finale, aller

10/11 avril: quarts de finale, retour

13 avril: tirage au sort des demi-finales

24/25 avril: demi-finale, aller

1er/2 mai: demi-finale, retour

26 mai: finale à Kiev

Source: AFP