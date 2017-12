Ligue des champions: PSG, décevant, reste 1er de son groupe, Atletico Madrid éliminé

Un PSG décevant, battu 3 à 1 à Munich par le Bayern, reste tout de même premier de son groupe de qualification pour les 8es de finales de la Ligue des champions mais n’échappera pas aux critiques, tandis que l’Atletico Madrid d’Antoine Griezmann est éliminé de la C1.

Manchester United , Bâle, Rome et la Juventus se sont qualifiés mardi pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Le PSG et le Bayern étaient déjà qualifiés avant cette rencontre, mais luttaient pour la 1ère place censée offrir un tirage plus clément pour les 8es de finale.

Source: AFP