Ligue 1: Saint-Etienne sanctionné après les incidents du derby, Fekir blanchi

Les ennuis s’accumulent pour Saint-Etienne : le club stéphanois, déjà mal en point sur le plan sportif, a écopé de deux matches à huis clos partiel en raison des incidents survenus lors du derby perdu contre Lyon (5-0) début novembre, a annoncé la Ligue (LFP) jeudi soir.

Dans l’autre volet du dossier, la commission de discipline a décidé de “ne pas sanctionner” Nabil Fekir, auteur d’une célébration controversée après le 5e but lyonnais, qui avait provoqué un envahissement de terrain par certains spectateurs stéphanois.

Ce sont les tribunes Paret et Snella du stade Geoffroy-Guichard qui sont visées par cette sanction prise “par révocation du sursis”, selon le communiqué de la LFP.

Les Verts devront également s?acquitter de 5000 euros d’amende “pour déploiement de banderoles”, tandis que leur rival lyonnais a écopé d’une amende de 2500 euros pour des faits similaires.

Les Green Angels, groupe de supporters ultras de Saint-Étienne, avaient déployé lors du derby une banderole controversée indiquant: “Aujourd’hui pas de cinéma, on a La Haine”, en référence au film de Mathieu Kassovitz.

Avant la rencontre survenue le 5 novembre dernier, des affrontements entre supporters lyonnais et stéphanois ont eu lieu obligeant les forces de l’ordre à avoir recours notamment à un canon à eau pour contenir les débordements.

Le match avait ensuite été interrompu à deux reprises en raison de fumigènes et d’un envahissement du terrain. D’importantes dégradations ont été commises dans l’enceinte du stade qui avait été récemment rénové.

– Pas de sanction pour Fekir –

De son côté, le Lyonnais Nabil Fekir, auteur d’une célébration polémique qui avait provoqué l’envahissement du terrain par certains spectateurs stéphanois, n’a pas été sanctionné.

Après avoir marqué le but du 5-0, Fekir avait enlevé son maillot avant de le présenter aux supporters des Verts. Le geste avait provoqué un envahissement de terrain, obligeant des CRS à intervenir, et une longue interruption d’une rencontre déjà hachée au coup d’envoi à cause de fumigènes.

Mais la commission, “en application de l’article 3.3.1 des règlements généraux de la FFF, et des lois du jeu (article 12)” a décidé “de ne pas sanctionner le comportement” du capitaine lyonnais.

“J’assume ce que j’ai fait, mais je regrette les débordements (…) Maintenant, si on ne peut plus rien faire… mieux vaut faire du théâtre ou autre chose”, avait regretté dès le lendemain la star de l’OL dans un entretien au Progrès.

“Je ne vois pas pourquoi je serais suspendu pour ça”, s’était-il également interrogé auprès du Parisien, alors qu’il avait déjà reçu un carton jaune pour son geste, synonyme de suspension pour le match suivant.

“C’est vrai, j’avais déjà vu Messi ou Ronaldo le faire, mais je ne me suis pas inspiré d’eux, et je ne me compare pas. Quand ils l’ont fait en Espagne, il n’y avait pas eu d’envahissement du terrain. Je ne comprends pas pourquoi cela fait tant polémique ici, mais je ne vais pas m’attarder là-dessus”, avait-t-il encore souligné.

L’international français est co-meilleur buteur de son équipe avec 11 buts inscrits cette saison en championnat.

Source: AFP