Ligue 1: Saint-Etienne n'y arrive toujours pas

Un seul succès en dix matches de L1! Saint-Etienne, qui n’a plus gagné depuis le 14 octobre contre Metz, a concédé le nul face à Nantes (1-1), dimanche au stade Geoffroy-Guichard, au terme d’un match peu emballant de la 16e journée.

Les Stéphanois, qui restaient sur une défaite 3-0 à Bordeaux, végètent au 12e rang, avant de jouer à Marseille puis contre Monaco, deux cadors qui ne leur ouvrent guère de meilleures perspectives.

De leur côté, les Nantais, qui alignaient les mêmes joueurs victorieux contre Monaco (1-0) le 28 novembre, restent 5es du classement avec trois longueurs d’avance sur Rennes (6e).

Pourtant, les Verts peuvent nourrir des regrets sur la première période au cours de laquelle Bryan Dabo a tiré sur la barre (11e) alors que Loïc Perrin aurait dû obtenir un penalty pour une faute de Chidozie Awaziem (20e).

Vincent Pajot a toutefois donné l’avantage à l’ASSE d’un tir décoché d’une trentaine de mètres se logeant dans la lucarne (38e). Et le gardien Ciprian Tatarusanu a dû s’interposer sur deux belles tentatives de Loïs Diony et de Saidy Janko (31e, 42e) mais aussi après la mi-temps face à Kevin Monnet-Paquet (67e).

Mais les Verts ont de nouveau été handicapés par la sortie sur blessure de leur défenseur central et capitaine Loïc Perrin, touché derrière la cuisse gauche (56e). Risque-t-il de ne plus rejouer avant 2018?

Cinq minutes plus tard, Nantes a réussi à égaliser par Emiliano Sala, au pressing entre Léo Lacroix et Kevin Théophile-Catherine et qui envoyait involontairement de la tête un ballon qu’il a contré sur un dégagement de Lacroix (61e).

Peu avant, l’arbitre avait refusé aux Nantais un but de Sala pour un hors-jeu inexistant au regard des ralentis (54e). Dans l’ensemble, la seconde période a plutôt été à l’avantage des Canaris.

Ils ont tenté jusqu’au bout d’arracher la victoire qu’ils auraient pu obtenir dans le temps additionnel si Santy Ngom avait cadré sa reprise de la tête sur un centre délivré de l’aile droite alors que la position était idéale (90e+4).

Et Stéphane Ruffier s’est employé à sauver les Verts devant Sala (66e), Santy Ngom (76e) et sur un coup franc joué par Lucas Lima (90e) alors qu’un tir de Yacine Bammou passait de peu à côté (60e).

Source: AFP