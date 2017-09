L’Honorable Joshua N. OSIH : Biya devrait démissionner immédiatement

Le Front Social Démocrate (SDF) pour la République du Cameroun condamne fermement les couvre-feux, les restrictions de mouvement de la population et toutes les formes de violence commises par le Gouvernement dans les régions sud-ouest et nord-ouest du pays. Le Cameroun se trouve à présent à la croisée des chemins. La réponse inadéquate du Président Biya à la crise anglophone n’a fait qu’aggraver la situation et entraîner davantage d’instabilité. L’échec du gouvernement à juguler l’agitation sociale a compromis son leadership. Il est temps pour le Président Biya de démissionner immédiatement.

La liberté de mouvement au Cameroun est un droit garanti par la constitution. En interdisant la mobilité des personnes dans les régions hautement militarisées du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le Gouvernement traite nos compatriotes comme des citoyens de deuxième ordre. Nous tenons à mettre en garde que ces actions provocatrices ne font que semer davantage de ressentiments et donner du courage à ceux qui adhèrent à la sécession. Même au plus fort de la guerre contre Boko Haram, aucune mesure extrême – telles que celles appliquées aux citoyens anglophones – n’avait été prise.

Le SDF a exprimé fermement et de manière répétée sa forte condamnation de la mauvaise gouvernance, le disfonctionnement des institutions étatiques, la corruption endémique, le mépris flagrant de la règle de droit et de la liberté de la presse, et la non-application des exigences constitutionnelles de 1996 concernant la décentralisation et la réforme des institutions de l’État. Le gouvernement du Président Biya est responsable de la fraude électorale continue organisée au niveau étatique ; il a méprisé toutes les propositions des communautés nationales et internationales destinées à réformer le gouvernement, et il a fermé la porte à toutes les possibilités en faveur d’un dialogue national ouvert. Cela a entraîné une escalade de violence irréversible au Cameroun dont seul le Rassemblement démocratique du Peuple Camerounais est responsable. Le Président a échoué à rencontrer des leaders de la société civile ou bien à se rendre dans les régions anglophones depuis que la crise a commencé il y a près d’un an. Son incapacité à mettre fin au conflit a entraîné davantage d’effusions de sang et de violence. Le SDF appelle les militaires à faire preuve de retenue et à protéger tous les Camerounais contre les abus.

À présent, les Camerounais ont un choix à faire entre un Cameroun libre, ouvert à tous et démocratique ou bien rester fidèle au régime actuel du Président Biya. Le SDF choisit clairement un Cameroun libre ouvert à tous et démocratique où son peuple peut aller et venir en paix.