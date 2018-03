L’histoire d’amour entre Zayn Malik et Gigi Hadid a pris fin

Après plus de deux années passées Zayn Malik et Gigi Hadid se sont séparés.

Peu de temps après que les rumeurs sur leur séparation aient commencé à tourner, mardi 13 mars, encouragé par les fans qui avaient remarqué que Malik n’avait pas suivi Hadid sur Instagram, Malik a confirmé la nouvelle dans une déclaration rare.

“Gigi et moi avons eu une relation incroyablement significative, affectueuse et amusante et j’ai énormément de respect et d’adoration pour Gigi en tant que femme et amie“, a-t-il écrit sur Twitter.

“Elle a une âme si incroyable. Je demande à tous nos fans de respecter cette décision difficile et notre vie privée en ce moment, nous avons voulu que ces nouvelles viennent de nous en premier. Nous vous aimons tous.”

Hadid a également commenté la scission dans sa propre déclaration, écrivant, “Les déclarations de rupture semblent souvent impersonnelles, car il n’y a vraiment aucun moyen de mettre en mots ce que deux personnes éprouvent ensemble pendant quelques années .. non seulement dans la relation, mais dans la vie. général. Je suis toujours reconnaissant pour l’amour, le temps et les leçons de vie que Z et moi avons partagé. Je ne veux rien mais le meilleur pour lui et continuera à le soutenir en tant qu’ami que j’ai l’immense respect et amour pour. Quant à l’avenir, tout ce qui doit l’être sera toujours. ”

Le mannequin de 22 ans et le chanteur de 25 ans se sont réunis pour la première fois en novembre 2015 après s’être rencontrés lors d’un défilé à Victoria’s Secret après la fête. Les rumeurs de leur relation se sont intensifiées après que Hadid ait joué dans le clip “Pillowtalk” de Malik en janvier 2016, et ils ont finalement fait leurs débuts sur le tapis rouge en tant que couple au Met Gala de cette année. Les deux ont pris une courte pause ce printemps, mais ont rallumé leur romance à l’été.

Hadid lui a rendu hommage en écrivant: «Aime cet homme plus que je ne pourrais jamais le dire, et je suis inspiré par son désir d’être et de faire mieux tous les jours» acclamations à VOTRE ANNÉE mon @zayn – joyeux anniversaire le plus heureux et 25e année de vie !! Je suis fier d’être à vos côtés. ”

Les deux ont également été photographiés ensemble ce jour-là lors d’une de leurs sorties de rue les plus emblématiques – et peut-être les plus emblématiques