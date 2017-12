Levothyrox: création de la mission pour améliorer l'information sur les médicaments

La mission destinée à améliorer l’information sur les médicaments, créée dans la foulée de la crise du Levothyrox, est coprésidée par une représentante des associations de patients, Magali Leo, et par le médecin et chroniqueur radio Gérald Kierzek, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

“La mission rendra son rapport, avec ses propositions, avant le 31 mai 2018”, a indiqué le ministère dans un communiqué, en précisant que ses travaux ont débuté à compter de lundi.

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait annoncé le 6 septembre la création de cette mission pour mieux informer les patients en matière de médicaments.

“Cette mission doit permettre d’identifier des moyens innovants et plus performants de délivrer aux usagers et aux professionnels de santé une information claire et accessible sur l’ensemble des médicaments”, a indiqué le ministère.

La mission se basera sur “l’exemple du déficit d’information sur le changement de formule du Levothyrox, dont elle pourra proposer une analyse”.

Les membres de la mission auditionneront des représentants des patients, des professionnels de santé, des médias et experts des réseaux sociaux, des industriels du médicament ou encore les agences sanitaires.

Magali Leo est l’une des responsables de l’association Renaloo, dédiée aux maladies rénales. Gérald Kierzek est médecin urgentiste et chroniqueur médical, notamment sur Europe 1.

Outre ses deux coprésidents, la mission comprend quatre membres (un médecin généraliste, une pharmacienne, un sociologue et une responsable d’association) et deux rapporteuses, toutes deux auditrices au Conseil d’Etat.

Source: AFP