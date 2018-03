Les promoteurs-constructeurs de logement à l’ère du sur-mesure

Le numérique transforme la gestion de la relation client et ouvre de nouvelles possibilités de personnalisation, notamment en phase de prospection commerciale. Qu’en est-il pour le secteur de la promotion immobilière ? Dans ce métier inscrit dans le temps long, la confiance passe encore, en grande partie, par un contact réel et direct avec les clients et partenaires. Tour d’horizon.

Pour le promoteur-constructeur de logements, la satisfaction du client-utilisateur final, c’est-à-dire l’acquéreur, est le résultat d’un long processus : achat d’un terrain constructible, développement et financement du projet, vente (en général en VEFA – vente en état futur d’achèvement), construction, livraison. Ce processus implique en outre un grand nombre de partenaires privés et publics.

Pour l’acquéreur lui-même le cycle d’achat est long, depuis la réservation sur plan jusqu’à la remise des clefs, et nécessite une relation de confiance fondée sur l’expertise. Il se poursuit d’ailleurs par une longue phase de service après-vente pour gérer l’ensemble des garanties attachées au bien.

Une activité complexe, donc. Avec un double enjeu de relation client : d’une part la nécessité de se différencier dès la conception des produits, d’autre part l’individualisation croissante de la relation.

La différenciation opérationnelle : coller aux nouveaux usages de l’habitat

Les promoteurs-constructeurs développent des programmes d’aménagement urbain qui intègrent de nombreux produits : logements sociaux, logements en accession, logements à prix maîtrisé, commerces, activités, bureaux… Dans de tels projets, les futurs acquéreurs ont des attentes variées qui requiert une approche digne du sur-mesure, les acteurs du renouvellement urbain devant concilier différentes façons d’habiter et différents types de parcours résidentiel. Le vice-président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), Marc Villand – par ailleurs à la tête du groupe indépendant Interconstruction, aime à utiliser le concept d’écosystème urbain pour aborder les enjeux de l’habitat au XXIe siècle : « C’est un peu comme l’écosystème naturel : un certain nombre d’éléments fonctionnent ensemble pour s’enrichir et se nourrir mutuellement. De la même manière, un bâtiment doit s’intégrer à l’écosystème de la ville » (1).

Avant d’entrer en contact avec les acheteurs, le promoteur-constructeur est en relation avec un grand nombre de parties prenantes : les propriétaires fonciers et les collectivités publiques, les associations locales de riverains ou de défenseurs de l’environnement, les investisseurs institutionnels et les bailleurs de fonds, les partenaires dans la maîtrise d’œuvre comme les architectes et les bureaux d’études, l’entreprise générale de construction et ses sous-traitants… Une bonne communication avec tous ces partenaires, dans un esprit de transparence, facilite grandement l’adaptation aux besoins spécifiques de chaque zone urbaine.

La marque est aussi un élément fort de différenciation, même pour des acteurs de taille modeste. Le groupe Interconstruction, par exemple, se distingue sur ce point par une démarche originale : « Par le développement de nos savoir-faire et par l’innovation, nous retrouvons le plaisir de construire ensemble. Par l’intensité de notre engagement, nous marquons notre différence. Par notre désir de qualité, nous renouvelons l’art de bâtir. Et c’est pourquoi nous tenons à signer toutes nos réalisations d’une œuvre d’art », affirme avec force son président, Marc Villand (2). L’art est en effet très présent chez Interconstruction, l’entreprise ne se contentant pas de d’intégrer des œuvres d’art uniques dans ses résidences mais allant jusqu’au mécénat. C’est ainsi qu’Interconstruction a soutenu récemment l’exposition « Clouzot et les arts plastiques, une suite contemporaine » (3).



Autre dimension du sur mesure dans le logement au XXIe siècle : la connectivité et la flexibilité.

Les bâtiments deviennent de véritables plateformes de services numériques pour les utilisateurs finaux. Le leader national Nexity s’engage ainsi à intégrer progressivement à l’ensemble de sa production de logements neufs en 2018 l’application Eugénie, une offre de services qui connecte l’habitant à son logement, son syndic, ses voisins et son quartier dans une logique de confort au quotidien (3).

Dans sa conception-même, l’habitat s’adapte aussi à de nouveaux usages. Peu à peu, les immeubles intègrent des espaces communs dotés de plus de services, par exemple des locaux à vélos avec des stations d’outillage, des laveries ou des espaces privatisés de livraison, mais aussi des espaces extérieurs privés et communs, notamment des potagers… Le logement peut ainsi être à la fois plus numérique et plus authentique.

L’individualisation de la relation-client : les nouvelles technologies à l’honneur

Pour le promoteur, dans la phase de pré-commercialisation des logements, la personnalisation des offres est essentielle. Dans ce domaine les grandes tendances numériques s’amplifient : l’utilisation des réseaux sociaux et de leurs publicités payantes, l’utilisation de la vidéo, le marketing de contenu, la percée des data dans le ciblage des audiences sur internet, les progrès de l’intelligence artificielle dans les chatbots et l’analyse prédictive des offres à proposer, la personnalisation des messages par le machine learning… Ces nouveautés permettent une segmentation affinée des prospects et sont de plus en plus incorporés dans les outils de relation client adaptés à l’immobilier, les Prospect Relation Management (4).

Dans le but d’améliorer la relation avec l’acquéreur jusqu’au service après-vente, les plateformes d’information à distance se multiplient. Kaufman et Broad a ainsi lancé un Service Information Consommateur destiné à accompagner ses futurs acquéreurs à chaque étape de leur projet immobilier. Ce service répond à une attente forte des consommateurs qui entreprennent de plus en plus leur recherche immobilière à distance et expriment le besoin de vérifier la faisabilité de leur projet avant de se rendre sur un point de vente (5). Pour autant, malgré ces interfaces de soutien, la dimension humaine de la relation client reste incontournable. Il suffit pour s’en convaincre de lire les 11 étapes du parcours client chez Bouygues Immobilier, liste qui détaille méthodiquement les rendez-vous avec le responsable de la relation client et le responsable de l’administration des ventes (6).

Même phénomène dans les espaces client de nouvelle génération, où de nouvelles possibilités fleurissent pour aider les clients à visualiser et personnaliser leur futur logement : vidéos de découverte, pré-visite virtuelle à 360° et configuration du logement en 3D… Mais toujours dans un espace client en dur. Autrement dit, la frontière s’estompe entre réel et virtuel, mais toujours dans un lieu physique. Le groupe Altareacogedim développe par exemple le concept de Store Cogedim. Que l’on soit futur acquéreur, potentiel investisseur ou simplement en quête des dernières tendances en matière d’immobilier, on peut y visiter des appartements en grandeur nature et trouver toutes sortes d’informations (7). Cogedim a d’ailleurs été élu « service client de l’année 2018 » dans la catégorie Profession immobilière pour la qualité de ses outils de relation client : suivi personnalisé, Stores, espace client en ligne…

Preuve que, dans l’immobilier, le sur mesure dans la relation client ne dépend pas seulement du numérique. A toutes les étapes de la commercialisation, malgré l’utilisation accrue des réseaux, des plateformes web et des applications, la dimension de proximité et le contact humain tiennent encore une place qui n’est pas près de disparaître.

Par Lucas Lambert

