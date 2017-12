"Les gardiennes" met en lumière les femmes pendant la Première Guerre mondiale

Dans “Les gardiennes”, en salle mercredi, Xavier Beauvois braque les projecteurs sur le rôle des femmes pendant la Première Guerre mondiale et réunit pour la première fois au cinéma Nathalie Baye et sa fille Laura Smet.

Première Guerre mondiale: les hommes sont partis de la ferme du Paridier pour une guerre qu’ils pensaient éclair. Mais très vite les combats contre les Allemands s’embourbent et les femmes vont devoir s’occuper seules de l’exploitation agricole.

Hortense, la matriarche, interprétée par Nathalie Baye, peut compter sur le soutien de sa fille Solange (Laura Smet), mais leur travail se révèle vite insuffisant face à la tâche à abattre. Elle embauche alors Francine (Iris Bry), une jeune orpheline de l’assistance publique.

Iris Bry a été découverte “dans la rue. Elle était en CAP de libraire, elle n’avait jamais mis les pieds sur un plateau”, raconte Xavier Beauvois. Elle s’est glissée sans aucun mal dans la peau de son personnage.

Le réalisateur, récompensé en 2011 par trois César pour “Des Hommes et des Dieux” s’est inspiré d’un livre d’Ernest Pérochon, écrivain prolifique des années 1920. La productrice Sylvie Pialat lui avait offert ce roman. “Je ne l’ai pas lu, je l’ai laissé sur ma table de nuit (…) pendant des années”, explique le réalisateur à l’AFP.

Quelques années plus tard lui vient l’envie de réaliser un film sur la guerre. “Du coup, j’ai lu le livre. J’étais aussi tombé amoureux des +Parapluies de Cherbourg+, je trouvais que c’était une magnifique film de guerre sur l’arrière”, ceux qui attendent le retour des soldats, poursuit-il.

-‘Retournées dans l’ombre’-

Le cinéaste s’est éloigné de l’histoire originelle pour se concentrer sur ces trois femmes, leurs voisines, et quelques figures masculines: les deux fils (joués par Cyril Descours et Nicolas Giraud) et le gendre (Olivier Rabourdin), partis au front et le frère d’Hortense, un vieillard resté à la ferme, interprété par un paysan, Gilbert Bonneau.

Xavier Beauvois déroule son histoire au rythme des saisons, en filmant longuement la campagne et les travaux des champs.

“C’était une manière de parler de la guerre tout à fait différente des autres et très émouvante”, relate Nathalie Baye. L’actrice avait déjà eu l’occasion de se pencher sur la place des femmes lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale car elle avait prêté sa voix à deux documentaires consacrés à ces périodes, “Elles étaient en guerre”.

“Une chose m’a énormément touchée: c’est le travail absolument insensé que les femmes ont fait. Mais quand les hommes sont revenus du front, elles sont retournées dans l’ombre”, ajoute-t-elle.

Le droit de vote n’a été accordé aux femmes qu’en 1944 en France, contre 1918 pour les femmes britanniques de plus de 30 ans ou encore les Allemandes.

Ce long-métrage de 2h15 a aussi été l’occasion pour l’actrice de se retrouver pour la première fois au cinéma face à sa fille, Laura Smet. Elles avaient déjà travaillé ensemble dans la série “Dix pour cent” et la jeune actrice devrait bientôt diriger sa mère dans un court-métrage.

Source: AFP