Les forces et les faiblesses au lit de chaque signe du zodiaque.

Par : William Krasowsky

Selon l’astrologie, puisque chaque signe du zodiaque a des traits psychologiques particuliers, il est possible de mieux connaître les personnes qui nous entourent et d’en savoir plus sur eux. Notamment dans le domaine sexuel car lorsqu’il s’agit de sexe, chaque signe possède des forces et des faiblesses que vous devez connaitre !Bélier

Le #Bélier est un mélange fougueux d’énergie et de ténacité. Il s’efforce d’être le premier en tout, même pour avoir du plaisir. Toutefois, il a toujours besoin de mener la danse au lit et d’être le meilleur alors inutile de dire que faire l’amour avec quelqu’un qui traite le sexe comme une compétition peut devenir fatigant.

#Taureau

Gouverné par Vénus, le Taureau aime la sensualité. Alors, chantez doucement, portez des tissus doux, vaporisez du parfum, et portez du rouge car avec un Taureau, aucun de ces détails ne sera gaspillé. Son défaut ? Il manque de spontanéité et adopte une attitude conservatrice vis-à-vis du sexe.

#Gémeaux

Énergique et curieux, le signe du Gémeaux a un style sexuel en constante évolution. Rien n’est tabou pour lui, ce qui en fait l’un des signes les plus sexuellement ouverts du zodiaque. Mais comme leur durée d’attention, leur libido peut être de courte durée.

#Cancer

Au meilleur de sa forme, le Cancer déverse toutes ses émotions les plus douces dans le sexe alors ne soyez pas surpris si le sexe avec un Cancer suscite une connexion spirituelle instantanée. Mais si le Cancer est de mauvaise humeur, il peut devenir froid et détaché au lit.

#Lion

Passionné et audacieux, le fait de faire l’amour avec un Lion vous donnera l’impression d’être dans un roman érotique. Attendez-vous à de l’extravagance, et de l’ambiance. Mais, gardez à l’esprit que le Lion a la réputation de s’aimer plus que quiconque et cela peut le rendre paresseux au lit.

#Vierge

La Vierge adaptera ses compétences à vos besoins, en visant une jouissance efficace. Toutefois, son génie lui échappe parfois au lit et ses idées sexuelles ne sont pas toujours les meilleures. Ainsi, vous serez en permanence aux commandes.

#Balance

La collaboration et l’élégance sont les priorités du signe Balance. Avec lui, le sexe consiste à créer une belle expérience. Mais, vu qu’il fait toujours plaisir aux autres, quand il s’agit de discuter de ses besoins sexuels, sa nature non-conflictuelle peut le pousser à négliger ses propres désirs.

#Scorpion

Quand vous abandonnez vos limites, vous obtenez le meilleur du Scorpion, à savoir, la dévotion sexuelle inconditionnelle. Pourtant, étant dominateur par nature, le Scorpion use de jeux psychologiques pouvant être néfastes pour votre vie sexuelle.

#Sagittaire

Faire l’amour avec un Sagittaire c’est le faire avec un explorateur, ouvert d’esprit, et optimiste. Le Sagittaire surchargera vos sens et vous imprègnera, même si l’expérience est brève. Cependant, c’est le signe le plus libre d’esprit et indépendant donc il est considéré comme un solitaire, ce qui peut rendre le sexe impersonnel et banal.

#Capricorne

Ne vous laissez pas berner par l’image stricte du Capricorne, c’est un signe très coquin. Il a tendance à être sous-estimé, ce qui lui laisse une marge de manœuvre pour surprendre. Cependant, vous devrez être patient car il n’est pas toujours facile de comprendre les besoins d’un Capricorne.

#Verseau

Le Verseau veut toujours expérimenter et explorer sa sexualité. Il aborde le sexe avec l’esprit le plus ouvert, ce qui en fait le partenaire idéal au lit. Cependant, en plus d’être distant, le Verseau voit le sexe d’un point de vue cérébral, plutôt que physique, émotionnel ou spirituel. Par conséquent, le sexe avec lui peut ressembler plus à une expérimentation qu’à une expérience.

#Poissons

Le signe du Poissons est intuitif et comprend le langage corporel de ses amants de façon innée. Ainsi, le sexe avec un Poissons peut être une véritable expérience de liaison du corps et de l’esprit. Pourtant, il agit parfois de manière égoïste.