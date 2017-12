Les femmes de 'Star Wars' dominent la galaxie

La mort de Carrie Fisher a provoqué une terrible perturbation dans la Force, mais les femmes qui jouent dans Star Wars: Les Derniers Jedi” ont promis dimanche de faire honneur à la princesse Leia.

Les acteurs se sont retrouvés dimanche dans un endroit tenu secret à Los Angeles avec le réalisateur du nouvel opus de la saga intergalactique, Rian Johnson moins de deux semaines avant la sortie du film.

“On vous montre des femmes qui ne sont pas grandes et musclées, juste parce qu’elles font ce que font les hommes. Elles font quelque chose de différent”, a expliqué Gwendoline Christie, 39 ans, qui interprète la capitaine Phasma, qui commande les légions de Stormtroopers.

“Et en plus, on vous montre aussi un personnage complexe ou un personnage en train d’évoluer qui fait montre de traits de caractère complexes. Je suis ravie que quelque chose de légendaire comme ‘Star Wars’ ait décidé de refléter notre société”, a-t-elle ajouté.

“Les Derniers Jedi”, filmé sur la côté ouest de l’Irlande et dans les mythiques studios de Pinewood près de Londres, marque le retour des personnages découverts dans “Star Wars: Le Réveil de la Force”, il y a deux ans.

Gwendoline Christie, accompagnée sur scène par la garde prétorienne toute de rouge vêtue a été rejointe par le reste de l’équipe et en premier lieu Daisy Ridley, qui incarne Rey, l’héroïne du film mais aussi John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkis, Domhnall Gleeson et Luke Skywalker lui-même, Mark Hamill.

Deux nouveaux visages sont venus s’ajouter à la galerie : Kelly Marie Tran qui interprète une mécanicienne de la Résistance, Rose Tico et Laura Dern, qui elle incarne la vice-Amirale Amilyn Holdo.

Daisy Ridley, qui a seulement 25 ans, a déclaré avoir grandi à Londres dans une famille de gauche où le sexisme n’a jamais été un problème et avoue avoir été totalement submergée par l’accueil fait à son personnage de Rey dans “Le Réveil de la Force”. Une jeune femme déterminée, intelligente, courageuse, en un mot un personnage féminin comme il y en a encore peu à l’écran.

“Quand j’ai signé, je savais que c’était très important mais le retour a été bien au-delà de tout ce que j’aurais jamais pu imaginer et c’est seulement plus tard que je me suis: ‘Ah..ah oui quand même'”, confie la jeune star.

Kelly Marie Tran, 28 ans, a parlé “d’honneur et de responsabilité” d’interpréter un rôle féminin important.

“Et les filles dans ce film, elles déménagent. Chacune est tellement talentueuse”, a-t-elle renchéri.

Carrie Fisher –qui interprétait le général Leia Organa mais restera mieux connue comme la princesse Leia de la première trilogie avec sa robe blanche et ses tresses en escargot– est décédée en décembre mais elle avait déjà tourné toutes les scènes où elle apparaissait.

“J’étais obsédée par la télé et le cinéma dès le plus jeune âge, mais (elle) est restée à mes côtés tout du long”, se souvient Gwendoline Christie, également connue comme l’interprète la femme chevalier Brienne de Torth dans “Game of Thrones.”

“Elle est vraiment intéressante, elle est vraiment intelligente, elle est vraiment drôle, elle est courageuse, elle est audacieuse, elle se fiche de ce que les gens pensent et elle ne se laisse pas dire quoi faire”.

