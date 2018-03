Les Etats-Unis investissent 13 milliards pour aider la Côte d’Ivoire à lutter contre le paludisme

La Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Dr. Raymonde Goudou Coffie et le Directeur Pays de l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID), M. Jeff Bryan ont lancé l'Initiative Présidentielle des États-Unis contre le paludisme (PMI) le vendredi 2 mars 2018 à Abidjan. Dirigé par l’USAID et mis en œuvre conjointement avec les Centres Américains de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC), ce nouveau programme investira, en Côte d’Ivoire, plus de 13 milliards de francs CFA (25 millions de dollars américains) durant sa première année de mise en œuvre.

A travers cette initiative, les Etats-Unis apporteront une assistance technique sur l'étendue du territoire et un appui matériel dans sept régions de l’est du pays. Le projet PMI soutiendra le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) et les autres acteurs dans les campagnes de distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée. En outre, le programme soutiendra le renforcement du système de santé globale pour réduire le fardeau du paludisme en Côte d'Ivoire.

La Ministre Goudou Coffie a rappelé que la lutte contre le paludisme est une priorité sanitaire du pays et s’inscrit aussi bien dans le Plan National de Développement sanitaire 2016-2020 que dans le PNLP 2016-2020. Elle a invité les populations ivoiriennes à faire bon usage des moustiquaires imprégnées afin de ne pas aliéner les efforts du gouvernement et de ces partenaires.

M. Bryan, a ajouté que le gouvernement américain a toujours soutenu la lutte contre le paludisme à travers sa contribution au Fonds Mondial. “Le gouvernement des Etats-Unis est fier de renouveler et d’intensifier ses actions pour la lutte contre le paludisme en Côte d’Ivoire. Nous y croyons, ensemble, nous pouvons éliminer le paludisme de la Côte d'Ivoire” a déclaré M. Bryan.

Le paludisme est la première cause de consultation et d’hospitalisation en Côte d’Ivoire. Il est responsable de 40% des causes d’absentéisme en milieu scolaire et professionnel, et de 50% de perte de revenu agricole. Le paludisme est aussi la cause de 33% de décès en milieu hospitalier. Le projet PMI vise donc à renforcer la santé des populations car une population saine est l’épine dorsale d’une économie forte.

Au nom du peuple américain, l’USAID promeut et démontre les valeurs démocratiques à l'étranger et fait progresser un monde libre, pacifique et prospère. En soutien à la politique étrangère du gouvernement américain, l’USAID conduit le développement international et l'aide aux sinistrés par des partenariats et des investissements qui sauvent des vies, réduisent la pauvreté, renforcent la gouvernance démocratique et aident les populations à sortir des crises humanitaires pour aller vers la résilience.

Distribué par APO Group pour Embassy of the United States of America in Abidjan, Côte d’Ivoire.

