Les constructions modulaires n’ont pas seulement des avantages économiques…

Les systèmes de construction modulaires connaissent un succès croissant auprès des bâtisseurs mais aussi auprès des collectivités ou des ménages qui souhaitent construire au meilleur prix. Le phénomène n’est pas totalement nouveau mais il entre dans une phase de maturité industrielle qui amplifie ses effets sur la baisse des coûts de construction, tout en gagnant en qualité, en modularité et en esthétique.

Vous souvenez-vous des hôtels Formule 1, lancés en 1985, qui étaient montés en dix semaines à partir de blocs préfabriqués ? Au sommet de leur succès, en 2005, il y eut jusqu’à 285 établissements. Mais le parc s’est dégradé, la concurrence s’est accentuée, le taux d’occupation s’est érodé, la rentabilité a chuté. Hier pionniers du low cost préfabriqué, ces hôtels sont obligés aujourd’hui de se tourner vers les SDF et les demandeurs d’asile… Certes à prix plus qu’accessibles, ces chambres n’offrent toutefois plus la qualité de service, le confort et l’ergonomie que les clients attendent aujourd’hui (1). Cela ne remet pourtant pas en cause l’avantage évident sur le plan des coûts de construction des constructions modulaires à base d’éléments préfabriqués en usine.

Des prix imbattables

Une marque est bien placée pour le savoir : Algeco. à l’origine du bâtiment modulaire il y a soixante ans, cette entreprise mondiale, présente dans vingt-neuf pays, offre une large palette de « solutions intégrées ». Algeco affiche sa mission en ces termes : « Satisfaire la demande mondiale en créant davantage d’espaces modulaires de qualité, innovants et prêts à l’emploi ». Parole de leader. Il est vrai qu’Algeco ne promet pas seulement des constructions temporaires à bon marché constituant une réponse à l’urgence et à l’évolutivité des besoins (2), mais aussi quelques avancées en matière de développement durable, de sécurité, de confort et de design.

Algeco est loin d’être le seul acteur. L’Association des constructions industrialisées et modulaires (ACIM) regroupe plus d’une vingtaine de marques de la filière modulaire en France qui se positionnent sur le marché de la construction provisoire (3) : des bases vie, des entrepôts industriels, des équipements sanitaires ou scolaires, de l’habitat d’urgence… Du bâti temporaire qui peut, bien souvent, être appelé à durer.

D’autres acteurs apparaissent, proposant des solutions préfabriquées et durables. C’est le cas de Logelis, une jeune entreprise qui s’est d’abord illustrée dans l’habitat d’urgence dans des zones de conflit (en Irak) ou touchées par des catastrophes naturelles (Saint-Martin), avant d’étendre son savoir-faire à des produits faits pour résister au temps. Cette entreprise a su innover dans la conception de panneaux composites alliant haute performance énergétique et rapidité de pose exceptionnelle. Ces panneaux Logipanel®, brevetés en 2015 après quatre années de recherche-développement, permettent de traiter en même temps les parois intérieures et extérieures des bâtiments. Un système constructif révolutionnaire qui commence à séduire les professionnels de l’immobilier. « Cela permet d’éviter de faire des interventions de second œuvre sur site, ce qui est une garantie de qualité et de sécurité », commente Renaud Sassi, l’heureux créateur de cette entreprise innovante (4).

Des solutions durables

Un tel procédé présente de nombreux avantages :un des meilleur rapport qualité/prix du marché ; un performance énergétique (R de 7) qui anticipe sur la RT 2020 ; des délais de chantier et les coûts associés sont réduits ; la facilité d’assemblage diminue les risques d’erreurs et de malfaçons ; la modularité permet une variété infinie de bâtiments individuels comme collectifs ; et la valorisation des déchets en fin de vie est garantie par un démontage aisé. Spécificité de la solution proposée par Logelis : selon les instructions à la commande, les panneaux intègrent directement les portes et les fenêtres, la plomberie et les câblages électriques, diminuant le recours au second-œuvre sur les chantiers.

Autre exemple de solution pour du bâti durable, celle proposée par le promoteur-constructeur GA Smart Building. Après l’acquisition en janvier 2018 d’Ossabois, filiale de Bouygues spécialisée dans la préfabrication et la construction modulaire en bois, GA Smart Building produit désormais dans huit usines françaises les différents éléments en béton et en bois destinés à des opérations de bureaux et logements (5). Son modèle d’industrialisation de la construction permet d’optimiser la gestion et l’exploitation des bâtiments, de raccourcir la durée des chantiers, de réduire les nuisances sur site et de respecter tous ses engagements en termes de coûts, de qualité et de délais.

Un nouveau potentiel de création architecturale

Outre l’industrialisation, les possibilités de création architecturale sont un enjeu important pour l’avenir de la construction modulaire. C’est ce qu’a compris David Nicolas, jeune quarantenaire qui, après seize années chez Altran, leader mondial en solution d’ingénierie, est depuis mai dernier à la tête de Modulo Béton, petite entreprise française indépendante spécialiste du préfabriqué en béton qui vend des licences d’exploitation de ses brevets à des partenaires partout dans le monde pour la construction de déchetteries, de postes électriques, de crèches, ou de maisons. Avec son nouveau produit phare, MBB Luxury House, ce constructeur propose aujourd’hui des maisons modulaires contemporaines en béton armé préfabriqué de dernière génération, des « maisons d’architecte » fabriquées en usines et acheminées vers leur lieu de construction pour y être montées en 48 heures. « La construction modulaire est un marché porteur », souligne David Nicolas (6). Toujours pour les mêmes raisons : simplicité, versatilité et rapidité des chantiers. Et des réalisations qui, désormais, gagnent en esthétique.

Avez-vous déjà vu des maisons ou des immeubles construits avec des containers maritimes recyclés ? Au départ très expérimental, ce type d’habitat fait l’objet d’un engouement croissant, notamment en Afrique (7). Un architecte britannique, James Whitaker, a même poussé très loin le concept de la maison à containers multiples en lui donnant des allures de sculpture, preuve que la modularité peut se marier à la beauté (8). Et maintenant des tours de belle facture sont entièrement construites avec des éléments préfabriqués, la plus haute à Londres atteignant 40 étages (9).

Toutes ces innovations marquantes sont le signe qu’une logique industrielle puissante s’est mise en branle, au service d’un habitat de nouvelle génération, à la fois personnalisé, économique et ergonomique. Dans un contexte de hausse globale des tarifs immobiliers, toutes les innovations en matière de process de construction sont bonnes à prendre.

Par Jacqueline Lacomte

